Lazio: el mercado de invierno empieza a dar sus frutos: señales de mejora por parte de Motta, Taylor y Maldini

No obstante, se han observado señales positivas en las tres líneas. La defensa parece haber recuperado la solidez de la primera mitad de la temporada. En el centro del campo, la creatividad de Patric ha devuelto el equilibrio, y en la delantera se está reactivando el motor de Dia, tras casi un año y medio sin rendir al máximo. Una contribución significativa al aumento de los números en los últimos partidos (2 goles contra el Atalanta, en la copa, el Bolonia y el Sassuolo, otro contra el Milan, son 7 en total en 4 partidos) ha venido también de Daniel Maldini, que marcó contra el Sassuolo su primer gol con la camiseta biancoceleste, pero que también ha dado un nuevo impulso al ataque, que se había apagado por completo desde la marcha de Castellanos. Sus cualidades están ofreciendo soluciones diferentes al juego y también las actuaciones de sus compañeros de línea están notando un efecto positivo. Ahora solo faltan Przyborek y Ratkov para dar un paso al frente. Nunca se ha visto en el campo al joven polaco, solo algunos destellos (y un penalti conseguido, contra el Genoa) del delantero serbio. Sin embargo, tendrán que seguir trabajando duro para hacerse un hueco en la alineación de Sarri.