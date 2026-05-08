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Lautaro Martínez, estrella del Inter, responde con firmeza a los rumores sobre su posible traspaso
Martínez desmiente los rumores de traspaso que circulan
Martínez reitera su compromiso con el Inter pese a los rumores. El delantero argentino, vinculado a grandes de Europa, asegura que no ve razones para dejar al campeón de la Serie A.
A pesar de los rumores que lo sitúan en clubes como Barcelona, París Saint-Germain, Arsenal o Manchester United, el jugador de 28 años rechaza la idea de dejar Milán y se mantiene como pieza clave y capitán del Inter.
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El delantero explica su compromiso con el proyecto del Inter
En declaraciones a Cronache di Spogliatoio, Martínez dejó claro que no quiere marcharse, pese al interés de otros clubes.
«No, porque soy fiel al proyecto del Inter, aquí me siento como en casa», admitió. «Mi familia está feliz, tenemos un restaurante en la ciudad y nos encanta Milán. Desde el primer día, todos me trataron de una forma que no creía posible. Aquí he logrado muchos objetivos personales y colectivos».
El éxito en el campo refuerza su compromiso
Los nerazzurri han conquistado otro Scudetto y aún luchan por la Coppa Italia. Además, el delantero opta al título de Capocannoniere tras brillar como máximo goleador de la liga. Sus actuaciones lo afirman como uno de los delanteros más regulares de Europa.
Desde su llegada procedente del Racing Club en 2018, Martínez se ha convertido en la figura clave del Inter actual. Ha marcado 173 goles en 372 partidos oficiales con el club, lo que subraya su importancia para el equipo.
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El capitán del Inter seguirá siendo fundamental para el futuro del club.
Gracias a su liderazgo y goles, Martínez es clave en los planes a largo plazo del Inter. La directiva lo considera indispensable para consolidar los recientes éxitos ligueros. Feliz en Milán, el delantero quiere seguir en el Giuseppe Meazza pese al interés de los grandes de Europa.