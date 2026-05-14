Tras el triunfo, Lautaro resaltó la fortaleza del equipo tras la decepción de la temporada anterior y atribuyó el cambio al entrenador Chivu.

En declaraciones a Sport Mediaset, afirmó: «Significa mucho, porque no fue fácil volver al éxito tras lo ocurrido la temporada pasada, pero hemos logrado una campaña extraordinaria. Mostramos buenos resultados, buenas actuaciones y mucha intensidad, así que estoy orgulloso de cerrar con otro trofeo importante.

Siempre se habla del Inter, pero debemos mirar lo conseguido en tantos años. Seguimos nuestro camino y este es otro trofeo. A Chivu le ponemos un 10, porque nos ha ayudado muchísimo».