Lauren James GFXGOAL
Lauren James lista para asumir un papel protagonista mientras el Chelsea busca títulos tras no poder revalidar el campeonato de la WSL

Después de ganar los últimos seis títulos consecutivos de la Superliga Femenina, esta temporada no ha sido fácil para el Chelsea. Las Blues están a punto de perder su corona por primera vez en siete años, con el Manchester City ocho puntos por delante en la cima de la tabla, y los rumores negativos en torno al club no han hecho más que crecer desde que se anunciara la semana pasada la impopular salida de Paul Green, el veterano director del fútbol femenino. Pero el domingo, Lauren James inyectó una dosis de esperanza a la temporada del equipo.

El Chelsea no estuvo a su mejor nivel en la victoria por 2-0 sobre el Liverpool, que se ha revitalizado gracias a un potente mercado de fichajes en enero. Mientras que la defensa de Sonia Bompastor tuvo problemas en algunos momentos con la presión de las Reds, el ataque careció de cohesión y fue incapaz de encontrar la manera de superar a un rival bien organizado. Si el Liverpool hubiera encontrado la manera de adelantarse en el marcador, algo que creyeron haber conseguido a los cuatro minutos, pero que fue anulado por una mano de Alice Bergstrom, pocos habrían dicho que no era merecido.

Todo esto fue hasta que James, que jugaba sus primeros 90 minutos de la temporada 2025-26, tomó el control. A cinco minutos del final de la primera parte, fue la internacional inglesa quien envió un centro para que Sjoeke Nusken rematara con sangre fría y diera la ventaja al Chelsea. Luego, poco después de la hora de juego, James se internó desde la banda izquierda, evaluó sus opciones en el borde del área y lanzó un potente disparo que superó a Jennifer Falk en la portería visitante para duplicar la ventaja de las Blues.

Tras conseguir un triplete nacional sin precedentes el año pasado, no todo ha salido según lo previsto para Bompastor en su segunda temporada al frente del equipo del oeste de Londres. Pero con el Chelsea aún en tres competiciones, sigue habiendo posibilidades reales de que la campaña sea un éxito, sobre todo cuando James está dando muestras de volver a su mejor nivel.

  • Millie Bright Chelsea 2025-26Getty Images

    Lesiones

    Una de las razones clave por las que el Chelsea ha sido la fuerza dominante en Inglaterra durante los últimos años es la profundidad que ha construido dentro de su plantilla, algo con lo que ningún otro equipo del país, y solo unos pocos del continente, pueden competir. Sin embargo, esta temporada no ha estado al mismo nivel que en años anteriores, debido en gran parte a las lesiones.

    Mayra Ramírez no ha jugado en toda la temporada tras someterse a una operación en el tendón de la corva; Lucy Bronze se perdió el inicio de la campaña por una fractura en la pierna y acaba de regresar tras sufrir una recaída; ni Niamh Charles ni Nathalie Bjorn han jugado desde diciembre; no hay fecha prevista para el regreso de Catarina Macario y Millie Bright se retiró cojeando del partido contra el Tottenham a principios de este mes por un golpe que le obligó a perderse la victoria sobre el Liverpool. Y eso es solo un pequeño resumen de los problemas a los que se enfrentan las Blues.

    «No digo que eso lo explique todo», dijo Bompastor sobre la lista de lesionadas, «pero estar en esa situación probablemente no ayuda».

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    La paciencia necesaria

    No se trata solo de que los jugadores estén lesionados. Se trata de que esos jugadores recuperen su nivel cuando vuelvan a estar en forma. Sam Kerr, por ejemplo, estuvo 20 meses fuera de juego debido a una complicada recuperación de una rotura del ligamento cruzado anterior y necesita tiempo para volver a un nivel de élite después de un revés como ese.

    «Están haciendo todo lo posible por rendir al máximo nivel, pero tenemos que ser justos con ellas», dijo Bompastor a principios de este año, refiriéndose a las jugadoras en esas situaciones.

    James, por su parte, puede que no haya estado fuera tanto tiempo como Kerr, pero estuvo fuera de juego durante casi cuatro meses al comienzo de esta campaña y ha tenido su buena dosis de lesiones a lo largo de los años, por lo que es aún más importante que no se precipite en su regreso ni se le den demasiados minutos demasiado rápido.

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    La importancia de ser cuidadoso

    Bompastor ha sido muy cautelosa con la estrella inglesa. Desde que disputó su primer partido de la temporada a mediados de noviembre, en la goleada por 6-0 al St. Polten, James ha promediado solo 47 minutos por partido y no completó sus primeros 90 minutos de la temporada hasta el domingo.

    «Lo más importante es mantener a LJ lo más en forma posible», declaró Bompastor tras la victoria del fin de semana, expresando así el enfoque que ha seguido en la gestión de James desde su regreso a la acción. «Es importante que ella también mejore su forma física, porque puede rendir a un nivel muy alto y contribuir mucho al rendimiento del equipo».

  • Lauren James Johanna Rytting Kaneryd Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Talento para ganar partidos

    Esa precaución con el tiempo de juego de James podría estar a punto de dar sus frutos de una manera increíble. Si el Chelsea puede contar con ella de forma constante durante los últimos tres meses de la temporada, podría cambiar por completo el rumbo de esta campaña. Y es que, como se vio el domingo, la delantera inglesa tiene la capacidad de decidir los partidos casi por sí sola, tal es su talento sobrenatural.

    Contra el Liverpool, protagonizó los dos únicos momentos de calidad ofensiva que el Chelsea logró en toda la tarde, y que marcaron la diferencia. Siempre fue la jugadora con más posibilidades de desbloquear la defensa de las Reds y aportar algo especial, y eso se materializó con una asistencia milimétrica y un golazo.

    «Creo que cuando LJ rinde a este nivel, es una de las primeras que hay que poner en el once inicial», dijo Bompastor el domingo. «Eso es importante de cara a la recta final de la temporada, tener jugadoras de calidad que rindan».

  • Chelsea FC v West Ham United - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Encontrar el marco adecuado

    Sin embargo, es importante que Bompastor encuentre también el marco adecuado para James. El Chelsea ha estado jugando con una formación ofensiva bastante fluida en las últimas semanas, sin un punto focal y permitiendo a los jugadores moverse libremente y aprovechar los espacios. Eso es algo bueno para ciertos jugadores del Chelsea, como James, que se creció con esa libertad contra el Liverpool y lo ha hecho muchas veces antes. Sin embargo, cuando todos los jugadores ofensivos del Chelsea hacen eso, puede ser un poco perjudicial.

    Bompastor tiene las manos un poco atadas en este momento en lo que respecta a la selección del equipo. Todavía tiene que tener cuidado con Kerr, mientras que Ramírez y Macario siguen fuera y Aggie Beever-Jones ha estado luchando con un golpe en el tobillo en las últimas semanas, por lo que no ha habido una delantera disponible de forma constante para ser ese punto focal que una el ataque.

    Cuando Kerr entró en juego contra el Liverpool, aportó un poco más de estructura y claridad, al tiempo que permitió a jugadoras como James moverse detrás de la delantera centro y ser creativas.

  • Lauren James Sandy Baltimore Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Mucho por lo que luchar

    Bompastor esperará disponer de ese tipo de opción en las últimas semanas y meses de esta temporada, alguien que pueda desviar parte de la atención defensiva de James y que también tenga la oportunidad de aprovechar algunas de las ocasiones que el talentoso jugador de 24 años puede crear.

    A pesar de haber jugado solo ocho partidos de liga esta temporada, ningún jugador del Chelsea ha creado más ocasiones de gol que James, y es ese tipo de calidad en el último tercio del campo lo que los Blues tendrán que demostrar si quieren darle la vuelta a una temporada que no ha salido según lo previsto. El título de la WSL está prácticamente perdido, pero la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada es primordial, ya que el Chelsea sigue vivo en la competición continental de este año, donde se enfrentará al Arsenal en cuartos de final, mientras que se enfrentará al Manchester United tanto en la quinta ronda de la FA Cup el domingo como en la final de la Copa de la Liga en marzo. El triplete sigue estando muy presente.

    «Intento que los rumores externos no me afecten», declaró James el domingo. «Sé de lo que soy capaz y sé de lo que es capaz el equipo».

    Muchos otros también lo saben, por lo que, a pesar de toda la negatividad de los últimos tiempos, el Chelsea todavía tiene posibilidades de terminar con éxito esta difícil campaña, especialmente si James sigue jugando así.

