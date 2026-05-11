Laura Hilven, esposa de Leandro Trossard, eliminó toda mención del jugador del Arsenal de sus redes sociales en medio de una crisis matrimonial

Las especulaciones sobre el matrimonio de Trossard crecen tras borrar su esposa, Hilven, todo su perfil de Instagram. La joven de 33 años eliminó fotos con la estrella del Arsenal, incluso recuerdos de la boda y vacaciones. Además, desde principios de diciembre no publica imágenes con su anillo de boda, lo que aumenta las dudas sobre su relación.

La pareja, que lleva junta casi 13 años y se casó en 2019, solía mostrarse muy afectuosa en redes. Una fuente cercana declaró a The Sun: «Laura solía tener montones de fotos en su Instagram con Leandro: de la boda, de vacaciones, de citas. Las ha borrado todas. Ahora nadie diría que alguna vez fueron pareja».