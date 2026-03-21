Las victorias anteriores del Arsenal no han servido de NADA: solo una victoria sobre el Manchester City en la final de la Carabao Cup puede marcar un cambio de rumbo en la Premier League

El segundo enfrentamiento de la temporada 2023-24 tuvo mucha más importancia en la lucha por el título. A finales de marzo de 2024, el Liverpool lideraba la clasificación, pero el Arsenal podría haberse colocado en primera posición con una victoria en el Etihad Stadium.

Una vez más, fue un partido reñido, pero esta vez terminó sin goles. Arteta no había desplegado necesariamente una táctica defensiva, pero su equipo jugó con un conservadurismo que el Arsenal no había mostrado a domicilio ante el City en años. En cierto sentido, fue un enfoque comprensible, aunque más tarde fue objeto de críticas cuando el City les arrebató el título por un solo punto.

Tras levantar el trofeo de la Premier League por cuarta vez consecutiva, Rodri dejó claras sus impresiones sobre el Arsenal. «Para ser sincero, creo que está aquí», dijo, señalándose la cabeza. «Es la mentalidad. El Arsenal también se merece [ganar la liga], ha hecho una temporada increíble, pero creo que la diferencia estaba aquí [en sus cabezas].

«Cuando vinieron aquí, se enfrentaron a nosotros en el Etihad, los vi y dije: “Ah, estos chicos, no quieren ganarnos, solo quieren un empate”. Y esa mentalidad, no creo que nosotros lo haríamos de la misma manera. Y los alcanzamos. Al final, si nos dan un punto, ganaremos los últimos siete u ocho partidos, aunque sea muy difícil. Así que creo que todo se reduce a la mentalidad».

Para Rodri fue muy fácil decir esto solo después de que la carrera estuviera decidida. El City, como es bien sabido, estuvo a punto de desperdiciar su ventaja de un punto de cara a la última jornada tras superar por los pelos al Tottenham Hotspur en su penúltimo partido. Sin embargo, la historia la escriben los ganadores y el Arsenal aún no ha tenido esa oportunidad de decidir el relato por sí mismo.