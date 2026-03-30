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Las últimas noticias sobre la lesión de Declan Rice, que revelan un «claro malestar», preocuparán al Arsenal, que lucha por el título de la Premier League, tras la baja del centrocampista de la selección inglesa
Un éxodo internacional
Esta semana, una oleada de bajas ha sacudido la concentración de los Tres Leones, con ocho jugadores retirándose prematuramente antes del amistoso contra Japón. Entre las más preocupantes para los seguidores del Arsenal se encuentra la baja de Rice, quien ha sido una figura imprescindible en el centro del campo esta temporada, perdiéndose solo un partido de liga debido a un problema en la rodilla en diciembre. Junto a él en la enfermería se encuentran Saka y Madueke; a este último se le vio con una rodillera tras una dura entrada durante el empate 1-1 de Inglaterra con Uruguay. Esta repentina oleada de lesiones llega en un momento crítico para los Gunners, que luchan por los títulos en múltiples frentes ahora que la temporada entra en su fase final decisiva.
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Política de cero riesgos
Tuchel se refirió a la salida masiva de jugadores y aclaró que, aunque estos estaban deseosos de representar a su país, las evaluaciones médicas hicieron imposible su participación en un periodo tan apretado del calendario futbolístico.
En cuanto a la forma física de los que fueron liberados prematuramente, Tuchel declaró: «No hay nada más que añadir por mi parte, como entrenador, no soy un experto médico. Hicimos una evaluación tras el partido, pero ninguno de ellos estaba en condiciones de quedarse y disputar minutos.
Se les hizo una evaluación médica; querían jugar desesperadamente, para dejar las cosas claras, y estaban ansiosos por participar, pero no tenía sentido correr ese riesgo. Si hubiera sido el último partido de la temporada, los habríamos retenido, lo habríamos intentado todo, pero no tenía sentido.
El riesgo de empeorar las cosas era demasiado grande, estaban claramente incómodos. No tenía sentido que se quedaran. [Noni] parecía estar mejor de lo que se sentía, pero estará de baja unos días».
La realidad del agotamiento
Los problemas físicos de Rice y sus compañeros ponen de manifiesto el creciente desgaste físico y mental que sufren los jugadores de élite, que ya han superado los miles de minutos de competición esta temporada.
Reflexionando sobre la situación, Tuchel declaró: «Decepcionado, pero no con los jugadores, sino por el hecho de que queremos que todos estén de buen ánimo y con buena salud. Es la realidad de la temporada, estamos a finales de marzo, la realidad de los jugadores en los partidos europeos, más de una competición, todas las copas en marcha. Esa es la realidad. A los jugadores que habían disputado 3.000, 4.000, 5.000 minutos, les dimos un descanso. Más minutos que en toda la temporada pasada.
«Los jugadores necesitaban y se merecían un descanso mental del fútbol. Pudimos ver la energía con la que volvieron a la concentración. Un nuevo entorno para que volvieran y rindieran. Queremos que jueguen bien en sus clubes. Es nuestra última oportunidad antes de ir a Estados Unidos. Es decepcionante. No estoy enfadado con los jugadores; todos estaban deseando venir. Quieren estar con el grupo. Es una realidad, mañana tenemos un equipo fuerte. Una plantilla completa entre la que elegir, todos están disponibles, 21 o 22 jugadores de campo, algunas piernas frescas. Estoy ilusionado por mañana».
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Una semana decisiva para la temporada
El Arsenal se enfrenta a una prueba inmediata de la profundidad de su plantilla, que comienza con los cuartos de final de la FA Cup contra el Southampton el 4 de abril, seguidos de un desplazamiento a Lisboa para enfrentarse al Sporting CP en la Liga de Campeones tan solo tres días después. La disponibilidad de Rice sigue siendo una gran incógnita para ambos partidos, lo que deja a Arteta ante la difícil decisión de apostar por la recuperación de su jugador estrella o reservarlo para la competición europea. Con la lucha por el título de la Premier League en un puño, el equipo médico de los Gunners se encuentra bajo una enorme presión para que las estrellas con lesiones puedan volver al campo a tiempo para la recta final.