Aclamado en Argentina como la próxima superestrella, Claudio Echeverri fichó por el Manchester City a principios de 2025, antes de cumplir 19 años. Como apenas jugó en su primer semestre, el club y el centrocampista acordaron cederlo el verano pasado para que sumara minutos al máximo nivel.

Bayer Leverkusen parecía el destino ideal, pero no funcionó: el joven apenas brilló en sus breves apariciones. Su único momento destacado fue la asistencia en el 2-2 contra el Copenhague en la Champions a mediados de septiembre, cuando forzó el autogol local en el descuento.

Entre finales de septiembre y noviembre vio la mayoría de los partidos de la Bundesliga desde el banquillo y, poco antes de Navidad, quedó fuera de la convocatoria. Tras cuatro meses y once partidos, la cesión al Leverkusen terminó y el centrocampista pasó al Girona. Allí mejoró algo su participación, aunque el equipo descendió. Una temporada para olvidar para el joven talento argentino.