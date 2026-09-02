El fútbol asiático celebró un histórico mercado de fichajes de verano, ya que el talento de élite del continente cerró grandes traspasos a través de las principales divisiones de Europa. Al frente de este mercado estuvo el máximo goleador de la Eredivisie Ayase Ueda, que completó un traspaso de 15 millones de euros del Feyenoord al LOSC Lille de la Ligue 1 con un contrato de cuatro años.

En Inglaterra, el portero Zion Suzuki hizo historia al convertirse en el primer guardameta japonés en jugar en la Premier League tras cerrar su fichaje por el Aston Villa desde el Parma. Mientras tanto, el centrocampista surcoreano Lee Kang-in cerró una ilustre etapa en el Paris Saint-Germain, donde ganó dos títulos de la Champions League, para unirse al aspirante de LaLiga Atlético de Madrid.

Estos traspasos de relumbrón subrayan la influencia y el valor de mercado, en rápido crecimiento, de los jugadores asiáticos en los niveles más altos de la competición europea.