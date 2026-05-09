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«Las negociaciones ya están en marcha»: el Arsenal se une al Barcelona y al Liverpool en la pugna por el delantero del PSG Bradley Barcola
El Arsenal se suma a la puja por el extremo del PSG
El Arsenal ha intensificado su interés por Barcola para reforzar el ataque de cara a la nueva temporada. Según Sky Germany, el club londinense ya contactó con el extremo del PSG, quien es prioridad para competir en la banda izquierda.
Aunque el club ya es sólido en la liga, busca consolidar su presencia en Europa. Los directivos creen que la habilidad individual de Barcola puede dar un nuevo matiz al ataque de Arteta. Aunque hay profundidad en delantera, persisten dudas sobre la consistencia a largo plazo. Su estilo directo lo convierte en una opción atractiva para la Premier League.
- AFP
Se negocian traspaso
Según las informaciones, ya han comenzado las conversaciones sobre el futuro de Barcola. Las negociaciones están en una fase inicial y no hay oferta formal. El informe indica que «las conversaciones ya están en marcha», lo que sugiere que sus representantes valoran su salida de París. Barcola no ha tenido minutos garantizados en el PSG pese a sus buenas actuaciones. Varios clubes europeos siguen al jugador de 22 años: el Barcelona lo vigila desde hace tiempo y el Liverpool, que busca renovar su ataque, también está interesado.
El ascenso de Barcola desde su fichaje por el Lyon
Desde que dejó el Lyon para fichar por el PSG en 2023, la progresión de Barcola se ha acelerado. En su etapa en la capital francesa ha marcado 38 goles y dado 37 asistencias en 148 partidos oficiales. A menudo ha resultado decisivo, como en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, que ayudó al PSG a llegar a la final. El extremo es ya una opción ofensiva fiable en la rotación de Luis Enrique.
Su contrato vence en 2028, así que el PSG no tiene prisa por venderlo; aun así, el interés de varios grandes europeos podría desencadenar una pugna por su fichaje.
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El interés por el fichaje crecerá.
El interés del Arsenal coincide con la estrategia de Arteta de fichar delanteros jóvenes y versátiles, capaces de rendir en sistemas de alta intensidad. Por ahora, Barcola se centra en la final de la Liga de Campeones con el PSG. Sin embargo, varios grandes clubes siguen de cerca su situación, así que los rumores sobre su futuro probablemente aumenten conforme se acerque el mercado de fichajes de verano.