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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai

Traducido por

Las máximas goleadoras de la historia de la selección femenina de Inglaterra: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway y las mejores rematadoras de las Lionesses

Inglaterra
Women's football
World Cup
Eurocopa Femenina
A. Russo
G. Stanway
B. Mead

Las «Lionesses» de Inglaterra siempre han tenido grandes goleadoras. Antes incluso de convertirse en candidatas al título —tras ganar dos Campeonatos de Europa consecutivos con Sarina Wiegman y llegar a su primera final del Mundial femenino—, ya mostraban un talento ofensivo increíble, como demuestra Kelly Smith, icono del Arsenal y considerada por muchos la mejor jugadora de la historia de las «Lionesses».

Ellen White, retirada tras la Euro 2022, le arrebató el trono a Smith en noviembre de 2021 y aún lidera la lista histórica de goleadoras de Inglaterra con 13 goles más que la siguiente “Leona”.

Beth Mead es la más cercana, mientras Georgia Stanway asciende al noveno puesto histórico tras marcar tres goles en los dos primeros partidos de 2026. Alessia Russo, actual delantera centro titular, también acecha ya entre las diez primeras.

¿Quiénes son las jugadoras que ostentan los récords que persiguen Mead, Stanway y Russo? ¿A cuántos goles están de seguir subiendo en la clasificación? ¿Y qué futbolistas han marcado más goles con Inglaterra a lo largo de los años? GOAL repasa a las máximas goleadoras de la historia de las Lionesses...

  • Marieanne Spacey England Women coach 2014Getty Images

    =10. Marieanne Spacey (30 goles)

    Antes de triunfar como entrenadora de las Lionesses y del Southampton, Marieanne Spacey fue una de las máximas goleadoras de la historia de su selección. Debutó en 1984 y marcó 30 goles en 94 partidos, aunque jugaba de segunda delantera. Muchos la consideran una de las mejores Lionesses de la historia y aún figura entre las diez máximas goleadoras, con un tanto famoso ante Escocia en Wembley en 1990.

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  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    =10. Alessia Russo (30 goles)

    Alessia Russo entró en el top 10 de goleadoras históricas de las Lionesses tras marcar en la victoria 1-0 ante Islandia en abril. Su promedio de goles por partido la sitúa por delante de Spacey y solo tres jugadoras tienen mejor marca. No es sorpresa, pues Russo siempre ha sido una ‘9’ pura con Inglaterra, y solo tres jugadoras superan su promedio. Ese tanto ante Islandia fue su gol 30 en 65 partidos.

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =7. Karen Carney (33 goles)

    Karen Carney, centrocampista, jugó 14 años con la selección inglesa, marcó 33 goles y comparte el séptimo puesto histórico de las Lionesses. Marcó dos en la Euro 2009, incluido uno en la final perdida ante Alemania, y otros dos en el camino a las semifinales del Mundial 2015.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =7. Eniola Aluko (33 goles)

    Eniola Aluko, la segunda delantera pura de esta lista, marcó 33 goles en 13 años con la selección inglesa, 39 partidos menos que Carney. En la Eurocopa 2009 anotó tres: un doblete en cuartos contra la anfitriona Finlandia, incluido el tanto de la victoria, y un gol decisivo ante Rusia en la fase de grupos.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    =7. Georgia Stanway (33 goles)

    El historial goleador de Georgia Stanway con Inglaterra es excepcional, más aún siendo centrocampista. En 93 partidos ha marcado 33 goles y sumado 20 asistencias, una cifra extraordinaria. Con tres tantos en los dos primeros encuentros de 2026, alcanzó el noveno puesto de máximas goleadoras de Inglaterra y, tras anotar frente a Ucrania, subió al séptimo. Con solo 27 años, puede seguir escalando.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    =5. Fara Williams (40 goles)

    Fara Williams, la jugadora con más partidos internacionales de la historia de las Lionesses, marcó numerosos goles durante sus 18 años de carrera. El más recordado fue el último: su penalti dio la primera victoria sobre Alemania y el tercer puesto en el Mundial 2015, y fue uno de los ocho tantos que anotó en grandes torneos. El primero llegó diez años antes, frente a Dinamarca en Ewood Park, durante la Eurocopa 2005 en Inglaterra.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    =5. Beth Mead (39 goles)

    Ninguna jugadora de esta lista supera el promedio de goles por partido de Beth Mead, que, en este momento de su carrera, marca casi un gol cada dos encuentros con Inglaterra. Ha marcado 40 goles en 81 partidos, seis de ellos en la Eurocopa 2022, lo que le dio la Bota de Oro. A sus 30 años, podría acabar su carrera mucho más arriba del quinto puesto que ocupa ahora, pues la diferencia con las que la preceden es mínima.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 goles)

    En esta lista, solo Mead supera el promedio de goles por partido de Karen Walker, quien debutó con Inglaterra en 1988 y marcó 41 tantos en 86 encuentros hasta 2003. Su gol más recordado llegó en la Copa Mundial Femenina de 1995, cuando dio a Inglaterra una ventaja de 2-1 sobre Nigeria en un partido de grupo que acabaron ganando y que les valió el pase a cuartos de final en su debut en el torneo.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 goles)

    Con el mismo promedio impresionante de 0,48 goles por partido que Walker, Kerry Davis ocupa el segundo puesto de esta lista tras anotar 43 goles en 90 partidos con la selección inglesa. Davis, la primera mujer negra en representar a las Lionesses, debutó en 1982 y, aunque jugó en defensa, centro del campo y ataque, marcó a un ritmo extraordinario. Fue la máxima goleadora de la selección hasta que Kelly Smith la superó en 2012, catorce años después de su último partido.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 goles)

    Considerada por muchos la mejor jugadora de la historia de las Lionesses, Smith mantuvo durante nueve años el récord de máxima goleadora de Inglaterra tras superar el registro de Davis al marcar contra Finlandia en febrero de 2012. Luego anotó dos goles más —uno en ese mismo partido y otro contra Escocia un año después— antes de retirarse con 46 tantos.

    Sus goles más recordados llegaron en la Copa Mundial Femenina de 2007, por la celebración que los acompañó: tras anotar en el debut contra Japón, se quitó la bota y la besó, una imagen ya icónica.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 goles)

    Ellen White se convirtió en la máxima goleadora de la historia de las Lionesses en septiembre de 2021 al marcar un hat-trick contra Letonia. Su primer gol igualó el récord de Smith, y los dos siguientes la situaron en lo más alto de la clasificación. Luego añadió cuatro goles más antes de retirarse tras el triunfo de Inglaterra en la Eurocopa 2022, con un total de 52 tantos en 113 partidos. Ese verano anotó dos tantos y llegó a 10 en grandes torneos, seis de ellos en la Copa Mundial Femenina de 2019, lo que le valió el Balón de Bronce.