En marzo de 2026, Lucy Bronze jugó su partido 145 con Inglaterra, superando a Karen Carney y entrando en el podio de jugadoras con más internacionalidades de las Lionesses. «Nunca imaginé llegar a 100 partidos, y menos superar a una leyenda como Karen Carney, a quien admiré desde niña», afirmó. «Es alucinante estar entre los iconos de las Lionesses». ¿Podría subir aún más en la lista? No parece que vaya a bajar el ritmo, pero ¿hasta dónde puede llegar?

Por ahora es la única jugadora en activo entre las diez primeras, pero varias compañeras le pisan los talones. Alex Greenwood, con 107 partidos, acecha el top 10. Keira Walsh (99) y Georgia Stanway (89) también apuntan a entrar en esa lista. Lauren Hemp, con 74 internacionalidades a sus 25 años, completa la lista de talentos en ascenso.

¿Qué récords persiguen y a qué distancia están de las líderes? GOAL repasa las futbolistas con más partidos internacionales de las Lionesses...