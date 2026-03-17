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Las hazañas de Max Dowman «no sorprenden» a Martin Odegaard, ya que el capitán del Arsenal subraya que «esto es solo el principio» para el joven prodigio
El joven prodigio acaba con el Everton con un gol que bate récords
Odegaard ha expresado su alegría por la irrupción de Dowman, quien hizo historia durante la victoria por 2-0 del Arsenal sobre el Everton. El joven de 16 años salió del banquillo para sustituir a Martín Zubimendi y sentenció el partido con un remate certero en el tiempo de descuento, convirtiéndose en el goleador más joven de la historia de la Premier League con solo 16 años y 73 días. El gol llegó poco después de su papel decisivo en el primer tanto de Viktor Gyokeres en los últimos minutos.
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Odegaard elogia a Dowman, autor de un récord
Al referirse a la victoria que permitió al Arsenal ampliar su ventaja al frente de la clasificación, Odegaard declaró: «Fue un final muy especial para el partido del sábado contra el Everton. Ha sido otra victoria importante, y el hecho de que Viktor y Max salieran desde el banquillo y marcaran los goles al final nos demuestra lo que hemos estado diciendo toda la temporada: que todos están dando un paso al frente y desempeñando su papel, tanto si son titulares como si no. ¡Menudo momento para Max! Por las celebraciones se veía lo que significaba para todos: entrenadores, jugadores, aficionados. Fue algo que él nunca olvidará, ¡y nosotros tampoco!».
No es ninguna sorpresa el talento de Hale End
Aunque el mundo del fútbol quedó boquiabierto ante la jugada individual del adolescente y su remate a puerta vacía tras la salida de Jordan Pickford en un córner, Odegaard insiste en que el primer equipo conoce desde hace tiempo el gran potencial de Dowman. El capitán señaló que el joven ha sido un habitual en los entrenamientos del primer equipo, donde siempre ha estado a la altura frente a estrellas internacionales consagradas.
«La forma en que mantuvo la compostura no me sorprendió. Llevamos mucho tiempo entrenando con él, nos muestra sus cualidades cada vez que juega, así que fue fantástico para él marcar su primer gol y batir el récord», explicó Odegaard.
Sin embargo, el jugador de 27 años no tardó en añadir una nota de cautela, basándose en sus propias experiencias como prodigio adolescente: «Sabe que esto solo debería ser el comienzo para él y que tiene que seguir trabajando como lo ha estado haciendo».
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Últimas noticias sobre la lesión del capitán de los Gunners
Odegaard también ha dado noticias sobre su estado físico, ahora que se acerca su regreso tras la lesión de rodilla que sufrió contra el Brentford. El centrocampista se ha perdido los últimos cinco partidos, pero está trabajando sin descanso para estar en forma de cara a la recta final de la temporada, en la que destaca la gran final de la Carabao Cup contra el Manchester City.
«Una vez más, me sentí muy decepcionado por no poder participar en el partido. Estoy trabajando duro para volver lo antes posible y me siento cada vez más fuerte», confirmó Odegaard.
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