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Hannah Hampton England gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Las hazañas de Hannah Hampton con Inglaterra muestran que la forma es pasajera y la clase, permanente. La portera de las Lionesses vive un momento que puede impulsar su temporada

Women's football
England
H. Hampton
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Iceland vs England
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En el minuto 90 en Wembley, Inglaterra sufría la mayor presión del partido. Había abierto el marcador a los tres minutos con un remate acrobático de Lauren Hemp y, aunque España dominaba, las Lionesses generaron las ocasiones más peligrosas. Sin embargo, en los últimos instantes necesitaron una gran parada de su portera de talla mundial, Hannah Hampton.

Mapi León centró desde la esquina y Edna Imade remató de cabeza desde seis metros. Hampton, que ya había realizado varias paradas, respondió con una atajada brillante para desviar el balón y mantener a Inglaterra a flote.

La parada mantuvo el marcador a cero y significó la tercera victoria sobre la Roja en los últimos cuatro duelos. Aunque no era la final europea del verano pasado, el partido era clave: solo hay una plaza automática en el grupo mundialista. Inglaterra lidera ahora la tabla con tres puntos de ventaja y está cerca de conseguirla, y esa parada de Hampton, que llegaba en un estado de forma irregular, es una de las principales razones.

  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    bajo mucha presión

    El rendimiento de Hampton en las últimas semanas ha despertado curiosidad. Considerada una de las mejores porteras del mundo, llegó al parón internacional tras encajar siete goles en seis partidos con el Chelsea. Su última portería a cero fue en la final de la Copa de la Liga contra el Manchester United el mes pasado.

    Las lesiones de jugadoras clave como Nathalie Bjorn y Millie Bright, sumadas al estilo más ofensivo que impone la entrenadora Sonia Bompastor, han mermado la solidez defensiva del equipo.

    Afortunadamente para el Chelsea, las rivales han chocado con una Hampton en plena forma.

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  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Errores inusuales

    En las últimas semanas han aparecido algunos errores. Tras la final de la Copa de la Liga, Hampton falló en un disparo y el Brighton empató; solo la joven Lexi Potter evitó la derrota del Chelsea en los últimos minutos.

    Una semana después, en la ida de cuartos de la Champions ante el Arsenal, un disparo lejano de Chloe Kelly volvió a sorprenderla, y se esperaba más de una guardameta de su nivel.

    En el último encuentro antes del parón internacional, un nuevo fallo de cálculo de Hampton permitió al Tottenham igualar la semifinal de la FA Cup, hasta que Veerle Buurman resolvió la eliminatoria con un tanto en los últimos minutos.

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    Mayor control

    Hampton llegaba a este parón internacional bajo más presión de lo habitual. Como indiscutible número uno de Inglaterra, se esperaba que fuera clave esta semana. La gran pregunta era: ¿lograría dejar atrás sus últimos errores?

    En la primera parte en Wembley, algunos dudaron. Conocida por sus precisos pases y sus brillantes paradas, esta vez falló un pase que casi aprovecha Mariona Caldentey para empatar.

  • Esme Morgan Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    Cambiar el rumbo

    En la segunda parte, Hampton mostró por qué es una de las mejores. Redujo los pases imprecisos y, cuando España apretaba en busca del empate, la portera inglesa hizo varias paradas clave que mantuvieron a raya a La Roja.

    En el último minuto realizó la mejor, frustrando a Imade y asegurando los tres puntos para las Lionesses.

    «Por eso se necesita una portera de talla mundial, para estos momentos», comentó Fran Kirby, campeona de la Eurocopa 2022 con las Lionesses, en BBC Radio 5 Sports Extra. «Esa parada al final básicamente le dio la victoria a Inglaterra. Tiene que sacar una enorme confianza de eso de cara al próximo partido.

    Hampton llegaba con dudas por su rendimiento en el club, pero esto le devuelve la confianza».

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    Un motor del cambio

    El viejo cliché dice que la forma es pasajera, pero la clase es eterna. Las hazañas de Hampton al final de la victoria del martes lo demostraron.

    Es cierto que la jugadora de 25 años ha tenido altibajos recientes, pero también ha firmado buenas actuaciones. Su estado de forma ha sido algo inestable, lo cual resulta poco habitual en ella dada la escasez de sus errores.

    ¿Podría ser el martes el catalizador que la devuelva al nivel constante que la convirtió en una portera de talla mundial?

    El Chelsea confía en que así sea, pues los Blues buscan redimirse con la FA Cup y un billete para la Liga de Campeones, y la selección inglesa también lo espera de cara a su próximo partido de clasificación del sábado.

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    Un papel fundamental que desempeñar

    Las Lionesses viajan a Islandia para el próximo partido de este parón internacional, tras vencer 2-0 a la selección nórdica el mes pasado, encuentro en el que Hampton realizó una parada espectacular con el marcador 1-0.

    Wiegman lo recordó el martes al elogiar a su portera.

    «Hizo una parada clave contra Islandia cuando ganábamos 1-0 y el partido estaba controlado; esta noche volvió a hacerlo», afirmó. «Tenerla es un lujo, marca la diferencia».

    Tras vencer a España, Inglaterra lidera el grupo y necesita ganar en Islandia para mantener la ventaja antes de visitar a España en junio.

    Un buen resultado en Mallorca les daría el liderato; de lo contrario, la diferencia de goles podría ser decisiva.

    Y en eso la calidad mundial de Hampton resulta vital para una Inglaterra que quiere sellar el pase cuanto antes.

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