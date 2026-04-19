A pesar de sus impresionantes estadísticas y rápido ascenso, el analista descartó las comparaciones exageradas sobre el dúo de los New York Red Bulls. Al preguntarle si algún joven prometedor se asemejaba a los grandes de todos los tiempos, respondió con cautela: «Nunca etiquetaría a nadie como el próximo Ronaldo, Messi o Pelé; eso es injusto. Pero en la liga hay jóvenes muy interesantes. La liga ha hecho un gran trabajo al darles oportunidades. Mira a los New York Red Bulls, Hall y Mehmeti: son muy especiales».