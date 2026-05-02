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Las esperanzas del Tottenham de mantenerse en la Premier League reciben un gran impulso tras la debacle del West Ham ante el Brentford
El West Ham se desmorona mientras crece el temor al descenso
La permanencia del West Ham United en la Premier League pende de un hilo tras perder 3-0 ante un eficaz Brentford en el Gtech Community Stadium. Con una victoria, los Hammers se habrían alejado cinco puntos del descenso; sin embargo, el Tottenham puede superarlos si vence a Aston Villa.
Ahora su permanencia depende de que el Tottenham, que puede superarlos si vence al Aston Villa, no lo haga. Para el Brentford la victoria es doble: rompe una racha de seis partidos sin ganar y lo sitúa sexto, cerca de Europa por primera vez en su historia.
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Thiago alcanza un hito en la contundente actuación de los Bees
Igor Thiago, estrella del equipo de Keith Andrews, marcó su 25.º gol en una temporada excepcional. En el minuto 52, tras una falta sobre Dango Ouatarra, el delantero brasileño transformó el penalti ante Mads Hermansen y puso el 2-0.
Fue su tanto número 22 en la liga, ocho de ellos de penalti, y reafirmó su fama de rematador letal. Gracias a su gol, el Brentford mantuvo su condición de verdugo del West Ham, al ganar ocho de los últimos diez duelos ligueros entre ambos.
Un poste y el VAR frustran al West Ham
Pese a lo que indique el marcador, el West Ham creó ocasiones y sufrió mala suerte. Konstantinos Mavropanos marcó en propia puerta el 1-0 y luego vio cómo el VAR anulaba su posible empate por un ajustado fuera de juego.
Taty Castellanos golpeó dos veces la madera en una primera parte loca y Crysencio Summerville también vio cómo su disparo se estrellaba en el travesaño. El portero del Brentford, Caoimhín Kelleher, mantuvo su portería a cero, sobre todo al desviar por encima del larguero un potente disparo de Castellanos desde 30 metros, lo que garantizó que los Hammers se quedaran sin marcar durante todo el partido.
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Goles en los últimos minutos y emotivos regresos en Gtech
A diez minutos del final, Mikkel Damsgaard sentenció el partido con un golazo que puso el 3-0. Tras una bonita combinación con Keane Lewis-Potter y Mathias Jensen, el danés se zafó de su marcador en la frontal y batió al portero. Justo premio para un Damsgaard que había sido un peligro constante.
En los minutos finales debutó Kaye Furo en la Premier, pero el mayor aplauso fue para Josh Dasilva, quien volvió tras 822 días lesionado y ayudó a los Bees a lograr su décimo partido sin encajar, dejando al West Ham con una derrota que puede marcar su temporada.