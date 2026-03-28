Las esperanzas de James Garner de jugar el Mundial se ven reforzadas después de que Thomas Tuchel calificara a la estrella del Everton como «nuestro mini-Valverde» tras su impresionante debut con Inglaterra

El exjugador de la cantera del Manchester United se mostró con una madurez que contrastaba con su escasa experiencia en la selección absoluta, marcando el ritmo del partido y ejecutando las jugadas a balón parado con precisión. Su capacidad para equilibrar las transiciones defensivas con un juego de pases progresivo permitió vislumbrar cómo podría encajar en la convocatoria definitiva de cara al Mundial de 2026.

«¡James Garner es nuestro mini-Valverde!», declaró Tuchel a los periodistas en la rueda de prensa posterior al partido. «Está en el buen camino y jugó muy bien. Tiene una confianza natural, es muy físico y ganó muchos balones. En algunas situaciones podría abrir más su postura corporal y avanzar con un poco más de confianza. Estuvo implicado en algunas pérdidas de balón que nos hicieron perder algo de confianza en los últimos 10 minutos de la primera parte, pero fue muy impresionante por cómo entrenó y cómo jugó».