Las esperanzas de Irán de clasificarse para el Mundial aún no se han desvanecido, ya que el presidente de la AFC insiste en que la retirada es solo un rumor en medio del conflicto entre EE. UU. e Israel

El Gobierno iraní no se ha tomado a la ligera las advertencias sobre seguridad, y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, ha instado a la FIFA a que aborde la retórica procedente de Estados Unidos. Teherán sostiene que, si el país anfitrión no puede garantizar la seguridad de todos los participantes, se pone en duda su capacidad para celebrar el evento.

«La FIFA es la organizadora del Mundial», afirmó Baghaei. «Cuando se emiten advertencias al más alto nivel sobre la inseguridad del entorno para los futbolistas iraníes, esto indica que el país anfitrión carece aparentemente de la capacidad y la habilidad para garantizar la seguridad de un evento deportivo tan importante». Aunque el presidente de la FIFA, Infantino, indicó que había recibido garantías respecto a la acogida de Irán, el organismo rector mundial se ha mantenido en gran medida en silencio durante esta última guerra de palabras.

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, sugirió anteriormente a la televisión estatal que las circunstancias actuales hacían «imposible» jugar, pero no se ha confirmado ninguna retirada. Ningún equipo en los últimos 75 años ha rechazado una plaza en la fase de clasificación para el Mundial que se haya ganado sobre el terreno de juego. Para una nación que participa en su cuarto torneo consecutivo, lo que está en juego en el ámbito deportivo es tan importante como en el político.