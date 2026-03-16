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Las esperanzas de Irán de clasificarse para el Mundial aún no se han desvanecido, ya que el presidente de la AFC insiste en que la retirada es solo un rumor en medio del conflicto entre EE. UU. e Israel
La participación de Irán en el Mundial, en entredicho ante el aumento de las tensiones
Las tensiones en Oriente Medio están ensombreciendo los preparativos de Irán para el Mundial. Desde el inicio de los ataques israelo-estadounidenses contra territorio iraní el 28 de febrero, la participación de la selección nacional en el torneo ampliado a 48 equipos ha sido objeto de un intenso escrutinio. Aunque Irán fue uno de los primeros países en asegurarse la clasificación, su preparación se ha visto interrumpida, como puso de manifiesto la ausencia del equipo en una reunión preparatoria obligatoria de la FIFA celebrada en Atlanta la semana pasada, lo que ha desatado especulaciones sobre una posible retirada.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sugirió inicialmente que se habían recibido garantías de Washington respecto a la seguridad del equipo. Sin embargo, la Administración estadounidense ha señalado desde entonces que acoger a los deportistas iraníes en Los Ángeles y Seattle podría suponer «riesgos de seguridad significativos», lo que deja en el aire la participación de Irán a medida que se acerca el torneo.
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La AFC confirma la situación de Irán respecto a su participación
«Son miembros nuestros. Queremos que jueguen. Por lo que sabemos, Irán va a jugar», afirmó John, mostrando una postura firme al respecto. Reconoció las fuertes tensiones que rodean la situación, pero mantuvo que la decisión recae en el organismo rector nacional, y añadió: «Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al fin y al cabo, es la federación (de fútbol de Irán) la que debe decidir si van a jugar y, por lo que sabemos a día de hoy, la federación… nos ha dicho que van a ir al Mundial».
Las advertencias de seguridad de Trump desatan la polémica
La incertidumbre alcanzó su punto álgido tras los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó su preocupación por la «vida y la seguridad» de los jugadores iraníes. Trump sugirió que la presencia de la selección iraní en el torneo podría resultar inapropiada dada la situación actual en materia de seguridad, aunque, paradójicamente, también señaló que eran bienvenidos. Su postura al respecto ha sido inconsistente, llegando a afirmar en un momento dado que «realmente no me importa» si el equipo participa.
En respuesta a estas advertencias, la selección iraní recurrió a las redes sociales para reivindicar su derecho a competir, afirmando que «nadie puede excluirlos» de la cita mundialista. Clasificada en el puesto 20 del mundo, Irán es una fuerza formidable en el fútbol asiático y buscará causar impacto en un grupo en el que figuran Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Los jugadores siguen centrados en el terreno de juego, a pesar del ruido procedente de la Casa Blanca.
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Teherán exige la intervención de la FIFA
El Gobierno iraní no se ha tomado a la ligera las advertencias sobre seguridad, y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, ha instado a la FIFA a que aborde la retórica procedente de Estados Unidos. Teherán sostiene que, si el país anfitrión no puede garantizar la seguridad de todos los participantes, se pone en duda su capacidad para celebrar el evento.
«La FIFA es la organizadora del Mundial», afirmó Baghaei. «Cuando se emiten advertencias al más alto nivel sobre la inseguridad del entorno para los futbolistas iraníes, esto indica que el país anfitrión carece aparentemente de la capacidad y la habilidad para garantizar la seguridad de un evento deportivo tan importante». Aunque el presidente de la FIFA, Infantino, indicó que había recibido garantías respecto a la acogida de Irán, el organismo rector mundial se ha mantenido en gran medida en silencio durante esta última guerra de palabras.
El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, sugirió anteriormente a la televisión estatal que las circunstancias actuales hacían «imposible» jugar, pero no se ha confirmado ninguna retirada. Ningún equipo en los últimos 75 años ha rechazado una plaza en la fase de clasificación para el Mundial que se haya ganado sobre el terreno de juego. Para una nación que participa en su cuarto torneo consecutivo, lo que está en juego en el ámbito deportivo es tan importante como en el político.
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