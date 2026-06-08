Las esperanzas de Inglaterra en el Mundial recaen casi por completo sobre los hombros de Harry Kane, y el capitán de los Tres Leones parece dispuesto a asumir esa responsabilidad tras una temporada digna del Balón de Oro

Sin embargo, acabar con 60 años de sequía inglesa lo lanzaría a otra dimensión y casi le aseguraría el Balón de Oro, cuya ceremonia podría celebrarse en Londres, en honor al primer ganador, Sir Stanley Matthews, hace 70 años.
Como siempre, Kane mantiene la calma aunque la inmortalidad esté cerca.
«Seguro que estaré en la lucha», dijo a L'Équipe. «He ganado tres títulos y mis cifras lo demuestran, así que estaré en la conversación. Si además ganamos el Mundial, uno de los nuestros debería llevárselo.
«Si miramos a anteriores ganadores del Balón de Oro, todo se reduce a los grandes partidos y torneos. Si a eso le sumo lo que he logrado este año, creo que estaré ahí.
«Ya se habla de los favoritos, quizá yo, Michael [Olise] y algunos finalistas de la Liga de Campeones. Ha sido una temporada increíble. No digo que me lo merezca; prefiero que hablen mis acciones en el campo».