«¡Las emociones se disparan!» - Anthony Gordon explica su enfrentamiento con Kieran Trippier tras marcar cuatro goles en la victoria del Newcastle en la Liga de Campeones contra el Qarabag

Gordon y Trippier comparecieron ante las cámaras de TNT Sports tras el partido para explicar la situación.

Trippier dijo: «Gordy ha marcado un hat-trick y creo que todos los jugadores querían lanzar el penalti, pero además, él es nuestro lanzador de penaltis. Así que quiere marcar goles como todos los demás, pero es el lanzador de penaltis. A veces las emociones están a flor de piel en el campo, pero es lo que hay. Ha marcado cuatro goles y hoy ha estado increíble. Ahora seguimos adelante».

Cuando se le preguntó si quería lanzar el segundo penalti, Gordon respondió: «Sí, pero escucha, entiendo la opinión de todos porque quiero que todos tengan éxito. Somos un equipo, debemos estar juntos en esto. Pero yo soy delantero, soy el lanzador de penaltis, así que quiero marcar tantos goles como sea posible. Pero entiendo la opinión de todos y que las emociones se calientan, pero [Trippier] es uno de mis compañeros más cercanos y lo ha sido desde que llegué al club, ha hecho mucho por mí. ¡Es un buen tipo!».

Trippier bromeó diciendo que los dos necesitarían «guantes de boxeo en los entrenamientos».