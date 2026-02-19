Goal.com
Las divisiones, los despidos y los graves errores de gestión han marcado la etapa de Sir Jim Ratcliffe en el Manchester United, pero ¿hay luz al final del túnel tras dos años para olvidar?

«Convertirse en copropietario del Manchester United es un gran honor y conlleva una gran responsabilidad». Estas fueron las palabras de Sir Jim Ratcliffe tras adquirir el 27,7 % de las acciones del club en febrero de 2024. «Esto marca la finalización de la transacción, pero solo es el comienzo de nuestro viaje para devolver al Manchester United a la cima del fútbol inglés, europeo y mundial, con instalaciones de primera categoría para nuestros aficionados».

Dos años después, Ratcliffe no ha demostrado la responsabilidad que conlleva el cargo ni ha acercado al United a la cima. Su mandato como jefe de facto de las operaciones futbolísticas del United ha estado lleno de acontecimientos y ha generado mucho ruido, pero gran parte de ello ha sido desagradable.

Sus comentarios francos y objetivamente incorrectos sobre la inmigración en Gran Bretaña la semana pasada lo pusieron en conflicto con múltiples grupos de aficionados, así como con el propio club, que desde hace tiempo defiende la inclusión a través de su iniciativa All Red All Equal y se posiciona como un club global. El United emitió un comunicado defendiendo esos valores un día después de que saliera a la luz la entrevista de Ratcliffe con Sky News.

Ratcliffe también ha conseguido ofender a partes interesadas clave, como el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, con quien ha estado trabajando en el nuevo estadio propuesto por el club. Y sus comentarios, que Burnham calificó de «inexactos, insultantes e incendiarios» y dijo que «van en contra de todo lo que Mánchester ha defendido tradicionalmente», amenazan con socavar el proyecto del nuevo estadio, que depende del apoyo y la buena voluntad locales.

Los sorprendentes e innecesarios comentarios del copropietario marcaron el punto más bajo de los muchos que ha habido en sus dos años al frente del United, y ahora que el director de INEOS se prepara para entrar en su tercer año al mando de las operaciones futbolísticas de los Red Devils, los aficionados tienen motivos para preguntarse si su llegada ha aportado algo bueno.

    Ratcliffe admitió en su ya infame entrevista con Sky News que había hecho pocos amigos en el United debido a los cambios generalizados que había llevado a cabo, pero subrayó que eran necesarios y sugirió que eran la razón por la que los resultados estaban finalmente mejorando.

    «He sido muy impopular en el Manchester United porque hemos hecho muchos cambios», dijo. «Pero, en mi opinión, han sido para mejor. Y creo que estamos empezando a ver algunas pruebas en el club de fútbol de que eso está empezando a dar sus frutos».

    Puede que el United esté disfrutando de su mejor racha de resultados en el campo en los dos años posteriores al nombramiento de Michael Carrick, pero su racha de cuatro victorias en cinco partidos se debe más bien a pesar de las decisiones tomadas por Ratcliffe, y no a causa de ellas. En el ámbito deportivo, ha tomado tres decisiones importantes, todas ellas desastrosas.

    Tras socavar a Erik ten Hag antes de la final de la FA Cup de 2024 al hablar con posibles candidatos para sustituir al entrenador holandés, Ratcliffe decidió mantener a Ten Hag al frente y ampliar su contrato un año más. Esa decisión aumentó el coste final del despido de Ten Hag, que se produjo solo cuatro meses después, y frenó al equipo, que tuvo un pésimo comienzo de la temporada 2024-25.

    Ratcliffe había heredado a Ten Hag y, naturalmente, quería a su propio entrenador, elegido por él mismo. Él y el director ejecutivo Omar Berrada se decantaron por el carismático Rubén Amorim, ignorando las fundadas preocupaciones sobre la falta de experiencia en la Premier League del entrenador del Sporting CP y su estricta adhesión a una formación 3-4-3 que rara vez ha tenido éxito en el fútbol inglés.

    El nombramiento de Amorim también socavó el consejo del director deportivo Dan Ashworth y fue un factor importante en su repentina salida cinco meses después de haber sido contratado procedente del Newcastle. Se dice que Ratcliffe no quedó impresionado por el hecho de que Ashworth solo recomendara entrenadores con experiencia en la Premier League, ya que eso demostraba que no era capaz de pensar con originalidad.

    Pero después de que Amorim demostrara ser el peor entrenador que ha tenido el United en la era de la Premier League, con un porcentaje de victorias de solo el 32 % y el peor resultado del club en la liga en 51 años, se supo que el United solo buscaría entrenadores con experiencia en la Premier League para su próximo nombramiento permanente.

    El coste total del despido de Ten Hag, junto con la contratación y el despido de Amorim y Ashworth, ascendió a unos 37 millones de libras, lo que borró por completo el ahorro conseguido con las controvertidas medidas de recorte de gastos de Ratcliffe. Por ejemplo, el despido de 250 empleados en la primera ronda de despidos en 2024 supuso un ahorro para el club de entre 8 y 10 millones de libras esterlinas. Desde entonces, se ha despedido a otros 200 empleados.

    Luego están las medidas mezquinas, como poner fin a las comidas gratuitas para el personal y cancelar las fiestas de Navidad y las bonificaciones. Ratcliffe también ha alienado a los aficionados que acuden a los partidos y ha provocado más protestas de los seguidores al subir los precios de las entradas, alegando extrañamente que el United no debería cobrar menos que el Fulham, y poniendo fin a las reducciones de precio para los mayores de 65 años y los niños.

    Además de causar un gran dolor y una gran incertidumbre financiera al personal que había servido al club durante muchos años, los despidos han sido contraproducentes. El United cuenta ahora con menos ojeadores para encontrar a los próximos grandes talentos y con un equipo comercial más reducido para cerrar los acuerdos que solían ser la envidia de los clubes de toda Europa.

    Una de las primeras medidas que tomó Sir Alex Ferguson al hacerse cargo del United a finales de la década de 1980 fue reforzar la red local de ojeadores. El aumento del poder del United en la zona de Mánchester dio lugar a la aparición de la legendaria generación «Class of 92», formada por Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt y Gary y Phil Neville.

    La declaración de Ratcliffe en octubre de que «la academia ha perdido mucho terreno en el Manchester United» desconcertó, según se informa, tanto a los padres de los jugadores como al personal, y reducir el número de ojeadores solo va a empeorar el problema.

    Si bien el mal manejo de Ratcliffe en decisiones deportivas importantes podría excusarse dada su falta de experiencia en el área, el declive del club como fuerza comercial bajo su liderazgo es más condenatorio.

    En enero, el United cayó al octavo puesto de la Football Money League de Deloitte, que clasifica a los equipos europeos según sus ingresos. Fue su peor clasificación hasta la fecha, debido en gran parte a la reducción de sus ingresos por retransmisiones en 52 millones de euros por no clasificarse para la Liga de Campeones en temporadas consecutivas. Sin embargo, el United confía en volver a subir en la tabla si regresa a la máxima competición europea, algo que actualmente parece factible.

    El hecho de que el United no se haya clasificado para la Liga de Campeones desde que Ratcliffe se convirtió en copropietario, su periodo más largo fuera de ella desde 1993, está afectando al club en otros aspectos. Por ejemplo, su acuerdo con Adidas tiene un valor 10 millones de libras menos este año debido a que no se encuentra entre la élite del continente.

    El club tampoco tiene patrocinador para la equipación de entrenamiento desde la temporada pasada, cuando Tezos puso fin a su acuerdo con el club. Sin embargo, fuentes del club subrayan que están dispuestos a esperar el acuerdo adecuado, tanto en términos de valor como de socio. El acuerdo de patrocinio de la manga de la camiseta del United con DXC Technology también expirará en verano, y aún está por ver si se renovará o se sustituirá, mientras que el gigante hotelero Marriott International puso fin a su acuerdo de patrocinio con el United el año pasado.

    Hay otros ejemplos de que la marca del United ya no parece tan fuerte como antes. El club quería organizar partidos amistosos a mitad de temporada en Oriente Medio para tapar el agujero financiero que supone no competir en Europa, pero no pudo hacerlo, mientras que el precio de sus acciones también ha caído.

    Según el experto en finanzas futbolísticas Kieran Maguire, el precio de las acciones del United es actualmente de 17,70 dólares por acción, frente a los 33 dólares por acción que Ratcliffe pagó para adquirir su participación minoritaria hace dos años, lo que sugiere que «el mercado cree que el Manchester United vale sustancialmente menos de lo que él pagó por él».

    A pesar de estos contratiempos y los malos resultados en el campo, el United siguió obteniendo unos ingresos comerciales récord para el club de 333,3 millones de libras esterlinas el año pasado, lo que supone un aumento de casi 30 millones con respecto al año anterior y la quinta cifra más alta de Europa. Los ingresos por partidos también aumentaron de 137 a 160 millones de libras esterlinas gracias a la gran cantidad de partidos disputados en la Europa League, pero se prevé que disminuyan drásticamente debido a que esta temporada solo se disputarán 20 partidos en casa.

    Quizás la mayor mejora que se ha visto en el United durante el último año es la contratación de jugadores. Los tres fichajes de campo del verano pasado han marcado 21 de los 45 goles del equipo en la Premier League hasta ahora, con Bryan Mbeumo a la cabeza con nueve tantos, mientras que Matheus Cunha y Benjamin Sesko, este último a menudo suplente, han contribuido con seis cada uno.

    Senne Lammens también ha tenido un gran éxito en la portería y, si continúa con su trayectoria actual, demostrará ser un fichaje muy acertado por 18 millones de libras. La media de edad de la plantilla también se ha reducido, al igual que la masa salarial, y da la sensación de que todos los recién llegados tendrán un papel importante que desempeñar en los próximos años. Las compras precipitadas al final del mercado de fichajes, como las de Antony y Casemiro, que se produjeron bajo el régimen anterior, parecen ser cosa del pasado.

    Ratcliffe puede atribuirse parte del mérito de estos avances gracias a la renovación del equipo directivo del club y a la contratación del director de reclutamiento Christopher Vivell, el director de fútbol Jason Wilcox y el nuevo director de datos Mike Sansoni, que contribuyó a ocho temporadas ganadoras del campeonato mundial de Fórmula Uno en Mercedes-AMG Petronas.

    Otro aspecto positivo tangible de la llegada de Ratcliffe ha sido la renovación por valor de 50 millones de libras esterlinas de las instalaciones de entrenamiento del primer equipo, que el multimillonario pagó de su propio bolsillo.

    Sin embargo, el proyecto estrella de Ratcliffe ha sido la construcción de un estadio con capacidad para 100 000 espectadores, lo que dispararía los ingresos del United y le permitiría seguir los pasos del Real Madrid, el Barcelona y el Tottenham, que han utilizado la renovación o la construcción de estadios como motor de crecimiento.

    Ha pasado casi un año desde que el United dio a conocer los planes para un nuevo Old Trafford que Ratcliffe quiere convertir en «el Wembley del norte», pero a pesar de nombrar a Collette Roche como directora general del desarrollo del nuevo estadio y de lanzar el plan de regeneración de la zona, siguen sin respuesta preguntas clave, como cuándo se iniciarán las obras y cómo se financiará.

    Lo mejor que se puede decir de los 24 meses de Ratcliffe como copropietario es que ha hecho muchas promesas grandilocuentes que aún no ha cumplido. Lo peor que se puede decir es que ha tomado decisiones equivocadas, con un gran coste, y que ha demostrado ser una figura divisiva y cada vez más desconectada de la realidad.

    Aun así, a pesar de toda la agitación, el United puede señalar el hecho de que, dos años después del inicio del proyecto de Ratcliffe, el equipo masculino está en camino de volver a la Liga de Campeones, mientras que el equipo femenino es segundo en la Superliga Femenina, ha llegado a la final de la Copa de la Liga y jugará por primera vez la fase eliminatoria de la Liga de Campeones.

    Por lo tanto, lo mejor que Ratcliffe podría hacer por sí mismo y por el United en los próximos meses es mantener un perfil bajo, evitar más entrevistas y dejar que los equipos hablen por sí mismos.

