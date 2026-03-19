Las dificultades del Nottingham Forest de James McAtee dan lugar a una «conversación difícil», ya que el exdelantero de los Reds insta a Vitor Pereira a sacar más partido al jugador de 30 millones de libras

Al haberse visto relegado a un papel secundario, con un tiempo de juego limitado, la pregunta obvia es: ¿cómo puede el Forest sacar el máximo partido a McAtee? ¿Podría considerarse un jugador que necesita confianza y ritmo y que debe jugar con regularidad para alcanzar su mejor forma?

Cuando se le plantearon estas preguntas a Harewood, el exdelantero de los Reds —en declaraciones exclusivas a GOAL a través de la página web de noticiassobrecriptomonedas— dijo: «Es una gran pregunta. Es algo que ocurre en todo el país con jugadores como él. Porque es un jugador muy bueno.

«Si estuvieras buscando un jugador y él estuviera disponible, dirías que sí, que te gustaría tenerlo en la plantilla. Por la razón que sea, no ha estado a la altura de lo que es capaz de hacer. Obviamente, se pueden ver destellos de brillantez y cómo llegó al Forest y por qué lo querían. Pero, una vez más, esta es otra conversación en el sentido de que realmente no ha estado a la altura del potencial que tiene.

«Y esa es otra cuestión: el entrenador tiene que sacar eso a relucir. Para eso está el entrenador, para sacar lo mejor de él, porque es un jugador con talento. Así que esta conversación que estamos teniendo es muy difícil, porque sabemos de lo que son capaces estos chicos. Y es simplemente algo que no está saliendo a relucir para que rindan en el Nottingham Forest».