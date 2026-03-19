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Las dificultades del Nottingham Forest de James McAtee dan lugar a una «conversación difícil», ya que el exdelantero de los Reds insta a Vitor Pereira a sacar más partido al jugador de 30 millones de libras
Las lamentables estadísticas de McAtee: un gol y una única titularidad en la Premier League
El jugador, natural de Salford, tuvo un rendimiento lo suficientemente bueno como para disputar 34 partidos oficiales con el City, en los que logró marcar un hat-trick en la FA Cup frente al club de su ciudad natal en enero de 2025. Más adelante ese mismo año, McAtee capitaneó a la selección inglesa hasta la victoria en el Campeonato de Europa Sub-21.
Tras ese triunfo se acordó su fichaje por el Forest por una cuantiosa suma, y la opinión general era que este prometedor jugador estaba listo para desarrollar todo su potencial y asegurarse la regularidad en el campo que no había tenido en Manchester.
McAtee solo ha marcado un gol con el Forest —un penalti en los últimos minutos de la victoria en la Europa League contra el Ferencvaros— y solo ha sido titular en un partido de la Premier League en toda la temporada. Se esperaba más de él, a pesar de la feroz competencia por el puesto de número 10 de los Reds que le planteaba el internacional absoluto de Inglaterra Morgan Gibbs-White.
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¿Cómo consigue el Forest sacar lo mejor de McAtee, la antigua estrella del Manchester City?
Al haberse visto relegado a un papel secundario, con un tiempo de juego limitado, la pregunta obvia es: ¿cómo puede el Forest sacar el máximo partido a McAtee? ¿Podría considerarse un jugador que necesita confianza y ritmo y que debe jugar con regularidad para alcanzar su mejor forma?
Cuando se le plantearon estas preguntas a Harewood, el exdelantero de los Reds —en declaraciones exclusivas a GOAL a través de la página web de noticiassobrecriptomonedas— dijo: «Es una gran pregunta. Es algo que ocurre en todo el país con jugadores como él. Porque es un jugador muy bueno.
«Si estuvieras buscando un jugador y él estuviera disponible, dirías que sí, que te gustaría tenerlo en la plantilla. Por la razón que sea, no ha estado a la altura de lo que es capaz de hacer. Obviamente, se pueden ver destellos de brillantez y cómo llegó al Forest y por qué lo querían. Pero, una vez más, esta es otra conversación en el sentido de que realmente no ha estado a la altura del potencial que tiene.
«Y esa es otra cuestión: el entrenador tiene que sacar eso a relucir. Para eso está el entrenador, para sacar lo mejor de él, porque es un jugador con talento. Así que esta conversación que estamos teniendo es muy difícil, porque sabemos de lo que son capaces estos chicos. Y es simplemente algo que no está saliendo a relucir para que rindan en el Nottingham Forest».
Pereira está impresionado por lo que ha visto en los entrenamientos
McAtee llegó a Trentside lleno de ilusión y, cuando se confirmó su fichaje procedente del City, declaró en la página web oficial del Forest: «Me siento preparado para afrontar un nuevo reto y el club tuvo una gran temporada el año pasado, así que quiero contribuir a seguir mejorando y demostrar lo que valgo. Estoy muy contento de estar aquí y tengo muchas ganas de empezar con mis nuevos compañeros. Conozco la ambición de todos los que forman parte del club, y quiero ser parte de ella».
Ese optimismo parece haberse desvanecido, ya que McAtee ha trabajado con cuatro entrenadores diferentes a lo largo de su primera temporada en el Forest. Tras ser fichado por Nuno Espírito Santo, el testigo del banquillo ha pasado desde entonces por las manos de Ange Postecoglou, Sean Dyche y Vítor Pereira.
El actual responsable del equipo, el técnico portugués Pereira, se pronunció recientemente sobre los esfuerzos por sacar el máximo rendimiento de un jugador que quizá se esté presionando demasiado a sí mismo: «McAtee es un jugador que, si juega con confianza y aplica lo que hace en los entrenamientos, puede hacer cosas mágicas. De la nada, puede crear algo especial. Tiene la calidad para hacerlo».
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Rumores de fichajes: se baraja otro traspaso para McAtee
El Forest no ha visto suficiente de esa capacidad a lo largo de una temporada en la que se encuentra inmerso en la lucha por el descenso de la Premier League. Es posible que McAtee aún tenga un papel importante que desempeñar en esa lucha por la permanencia, pero ya se rumorea que podría volver a cambiar de equipo cuando se abra la próxima ventana de fichajes.
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