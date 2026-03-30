Uno de los principales obstáculos para el mediapunta fue la enorme intensidad de la máxima categoría del fútbol inglés. Tuvo que aprender a soportar el contacto y a mantener la posesión del balón frente a rivales agresivos. «Tuve que enfrentarme a la resistencia y adaptarme. Tuve que aprender a ser más fuerte y a conservar el balón. Me doy cuenta de que estoy en un buen estado físico», señaló.

Esta mayor solidez quedó plenamente demostrada cuando su selección se impuso por 4-3 a Suiza en un emocionante partido amistoso internacional.

Dominó el partido al marcar dos goles y dar dos asistencias, incluido un impresionante disparo que puso el 3-2, que describió con orgullo como su «gol más bonito» hasta la fecha, luciendo totalmente revitalizado.

«Con Alemania, nunca pude dejar mi huella en un partido como ese. Con Alemania, fue mi mejor partido».