Enrique salió en defensa de su jugador después de que Dembele se desahogara tras la derrota del viernes por la noche en Rennes. Dembélé anotó su undécimo gol de la temporada en la derrota, pero los goles de Mousa Tamari, Esteban Lepaul y Breel Embolo aseguraron los tres puntos para el equipo local, lo que le ayudó en su lucha por clasificarse para Europa y provocó que el PSG perdiera el primer puesto a manos del Lens tras su victoria por 5-0 a domicilio ante el Paris FC el sábado.

El actual ganador del Balón de Oro sugirió que el PSG debe volver a jugar en equipo y dejar de jugar para sí mismo, tras unos meses difíciles en los que el actual campeón de Europa no ha conseguido terminar entre los ocho primeros de la Liga de Campeones y ha cedido el primer puesto de la Ligue 1 en múltiples ocasiones.

Sin embargo, Enrique argumentó que los comentarios de Dembélé son naturales en el calor del momento, defendió a su estrella y sugirió que aferrarse a los comentarios del jugador de 28 años y juzgarlo por ellos no es necesario ni justo.