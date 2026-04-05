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Morocco v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

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Las declaraciones de la estrella de los Faraones desatan la ira de los marroquíes

Morocco
Egypt
Trezeguet
Al Ahly SC
Marruecos
Egipto

Aumenta la indignación en Marruecos por las declaraciones del egipcio Mahmoud Hassan Trezeguet, estrella del Al Ahly.

Trezeguet declaró, durante la rueda de prensa previa al partido amistoso entre Egipto y España, que terminó en empate a cero: «La selección de Egipto es la mejor del continente africano, además de ser la que más veces ha ganado la Copa Africana de Naciones, con un total de siete títulos».

El astro de los Faraones añadió: «No iremos al Mundial de 2026 solo para participar y dar una imagen digna, sino que nuestro objetivo es demostrar la calidad de la selección egipcia».

Algunos sitios web marroquíes se hicieron eco de las declaraciones de Trezeguet, destacando que Marruecos ocupa el primer puesto en África.

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    Clasificación de los Leones del Atlas y los Faraones

    Aunque las declaraciones de Trézéguet se produjeron el pasado 30 de marzo, el sitio web marroquí «Al-Batal» las ha publicado hoy, domingo 5 de abril.

    En la noticia, el sitio web «Al-Batal» destaca que la selección de Egipto ocupa el quinto puesto a nivel africano y el puesto 29 a nivel mundial en la clasificación de la FIFA del mes pasado.

    Por su parte, la selección de Marruecos lidera el continente africano y ocupa el octavo puesto a nivel mundial.

    Por su parte, el sitio web marroquí «Hiba Sport» publicó hoy domingo las declaraciones de la estrella de los Faraones bajo el título «Las contundentes declaraciones del egipcio Trezeguet antes del Mundial suscitan polémica».

    El sitio web marroquí destacó la clasificación de los Leones del Atlas y los Faraones para responder de forma indirecta a las declaraciones de Trezeguet.

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