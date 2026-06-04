«Las cosas han cambiado»: Gio Reyna está listo para escribir una nueva historia, ya que la estrella de la selección estadounidense busca dejar atrás las viejas dudas en el Mundial de 2026

Reyna dejó de desplazarse por la pantalla. Borró Instagram y optó por hablar con la familia, jugar con su perro o ver vídeos del PGA Tour con sus compañeros; cualquier cosa menos mirar el móvil sin pensar. Antes, durante sus sesiones de desplazamiento, le costaba evitar lo que se decía. Cada vez que veía su nombre en titulares o comentarios se desataba la misma discusión.

Su reputación se ha discutido sin tregua en los últimos tres años y medio. ¿Es quien dicen las redes? ¿Ocurrió todo como se cuenta? ¿Está en forma? ¿Tiene confianza? ¿Le cae bien a la gente? ¿Le importa? ¿Siente que debe demostrar más? ¿Es cierto todo lo que se da por sentado sobre él?

Algunas cosas son ciertas, admite. Como todas las historias, las que se cuentan sobre él se han desbordado con los años, con giros que nunca imaginó. Sin embargo, tuvieron un origen, y eso vale la pena reconocerlo. ¿El resto? Mejor reírse.

«Siento que gran parte del ruido a mi alrededor tiende a dar a entender que soy un poco impulsivo y, tal vez, que tengo problemas de actitud», dice Reyna, como si preparara el terreno para una rápida negación.

Sonríe y añade: «Si preguntas a mis compañeros, reconocerán que, en el campo, a veces soy impulsivo».

No es un impulsivo en el sentido tradicional; el término suele usarse de forma negativa y así se ha aplicado muchas veces. Reyna reconoce que se pasó de la raya durante una semana en Catar. Ahora, sin embargo, se toma un segundo para reivindicarlo: adiós al «impulsivo», bienvenido el «apasionado». Es un cambio sutil, pero significativo.

«En parte, eso es lo que necesitas para triunfar en este deporte», afirma sobre su ego y su pasión, siempre en el ojo del huracán. «Debes tener esa motivación, ese hambre y ese fuego. Pero fuera del campo soy muy centrado y racional».

Acepta que muchos aún le recordarán el Mundial de 2022 y que algunos juzgarán todo lo que haga por cómo gestionó aquel momento difícil.

Pero se puede dejar atrás, incluso eclipsar, si todo va bien. Las reputaciones, sin embargo, son difíciles de borrar. Reyna lo sabe.

«Sin duda soy menos problemático para el equipo de lo que la gente pensaba», afirma entre risas. «Esa historia pesa, pero soy un jugador de equipo. Disfruto con estos chicos y seguro que doy menos problemas a los entrenadores de lo que se cree.

«La gente cree que solo tengo que aparecer cada día y todo el mundo se fija en mí, pero no, soy bastante normal. Solo quiero dar lo mejor de mí y ayudar a mi equipo».

Reyna repite sin rodeos que este equipo, la selección de Estados Unidos, lo es todo para él. Lo aprendió de niño y nunca dejó de quererlo. Para él no es solo un programa, un estatus o un equipo de fútbol; es algo más profundo.