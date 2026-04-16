Las 14 estrellas con experiencia en la Premier League que el Chelsea podría fichar tras cambiar su estrategia de traspasos

«Necesitamos más estabilidad emocional: como plantel, como entrenador y como club. No podemos reaccionar así ante los reveses. Debemos incorporar jugadores con estabilidad emocional, personas de buen carácter capaces de reaccionar ante la adversidad. A la hora de fichar, lo primero que valoro es el carácter y la calma».

Así lo afirmó Liam Rosenior, quien como entrenador jefe del Chelsea apuntó a un cambio en la política de fichajes para el verano: menos apuesta por la cantera —cuyos únicos logros recientes fueron la Conference League y el Mundial de Clubes— y más búsqueda de jugadores experimentados y estables emocionalmente.

Desde entonces se ha informado ampliamente de que los responsables del club están efectivamente dispuestos a pasar a la acción y buscarán fichar a jugadores «emocionalmente resilientes», «maduros» y «consagrados en la Premier League» que puedan tener un impacto inmediato, ya que el Chelsea busca reducir la creciente brecha con sus rivales, con un nuevo central, un centrocampista y, posiblemente, un portero en la agenda. Sin embargo, eso no significa necesariamente que vayan a ir tras estrellas veteranas y con experiencia.

Teniendo todo esto en cuenta, GOAL repasa 14 nombres que el equipo del oeste de Londres podría tener en el punto de mira en los próximos meses, ahora que por fin cambian su enfoque en el mercado de fichajes...