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Chelsea transfer targets GFXGOAL
Krishan Davis

Traducido por

Las 14 estrellas con experiencia en la Premier League que el Chelsea podría fichar tras cambiar su estrategia de traspasos

Analysis
Chelsea
FEATURES
J. Alvarez
A. Wharton
A. Scott
M. Rogers
M. Senesi
Murillo
E. Anderson
Premier League

Tras años de invertir en jóvenes talentos, el Chelsea está listo para cambiar su estrategia de fichajes, pues le cuesta seguir el ritmo de sus rivales. Con los Blues fuera de la Liga de Campeones y rezagados en la lucha por el top 5 de la Premier League, la directiva quiere cambiar de rumbo.

«Necesitamos más estabilidad emocional: como plantel, como entrenador y como club. No podemos reaccionar así ante los reveses. Debemos incorporar jugadores con estabilidad emocional, personas de buen carácter capaces de reaccionar ante la adversidad. A la hora de fichar, lo primero que valoro es el carácter y la calma».

Así lo afirmó Liam Rosenior, quien como entrenador jefe del Chelsea apuntó a un cambio en la política de fichajes para el verano: menos apuesta por la cantera —cuyos únicos logros recientes fueron la Conference League y el Mundial de Clubes— y más búsqueda de jugadores experimentados y estables emocionalmente.

Desde entonces se ha informado ampliamente de que los responsables del club están efectivamente dispuestos a pasar a la acción y buscarán fichar a jugadores «emocionalmente resilientes», «maduros» y «consagrados en la Premier League» que puedan tener un impacto inmediato, ya que el Chelsea busca reducir la creciente brecha con sus rivales, con un nuevo central, un centrocampista y, posiblemente, un portero en la agenda. Sin embargo, eso no significa necesariamente que vayan a ir tras estrellas veteranas y con experiencia.

Teniendo todo esto en cuenta, GOAL repasa 14 nombres que el equipo del oeste de Londres podría tener en el punto de mira en los próximos meses, ahora que por fin cambian su enfoque en el mercado de fichajes...

  • Julian Alvarez(C)Getty images

    Julian Álvarez (Atlético de Madrid)

    Chelsea no será el único club que siga a Julián Álvarez tras sus dudas sobre el futuro en el Atlético. Barcelona, París Saint-Germain y Arsenal también lo vigilan, pero, según medios argentinos, los Blues preparan su regreso a la Premier League.

    Aunque no es el goleador más prolífico, su calidad elevaría enseguida el ataque ‘blue’ y la idea de verlo junto a un Cole Palmer en forma entusiasma. Aunque un nuevo delantero no es prioridad en Stamford Bridge tras el buen debut de Joao Pedro, sería un error dejar pasar a un jugador del calibre de Álvarez.

    • Anuncios
  • Elliot AndersonGetty Images

    Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    El Manchester City lidera la puja por Elliot Anderson, centrocampista del Nottingham Forest valorado en más de 100 millones de libras (135 millones de dólares), desde su salida del Newcastle en 2024 y su consolidación en el equipo de Thomas Tuchel. Sin embargo, la nueva política de fichajes del Chelsea y la posible salida de Enzo Fernández podrían alterar los planes.

    Anderson, un mediocampista creativo capaz de robar balones y distribuir pases, quizá no encaje en el perfil que buscan los Blues, quienes ya cuentan con Moisés Caicedo. Sin embargo, podría formar un doble pivote efectivo junto al ecuatoriano, liberando a Palmer para jugar como un “10” libre.

  • FBL-FRA-CUP-STRASBOURG-DUNKERQUEAFP

    Valentín Barco (Estrasburgo)

    El Chelsea tendría ya acordado fichar este verano a Valentín Barco del Estrasburgo, superando al Bayern. La llegada del lateral y centrocampista argentino a Stamford Bridge se veía venir desde que dejó el Brighton para recalar en el club de BlueCo. Ahora, los Blues creen que está listo para volver a Inglaterra.

    El internacional argentino de 21 años ha brillado en Francia bajo las órdenes de Rosenior y su capacidad para sumarse al centro del campo lo hace muy atractivo, sobre todo ante la falta de profundidad detrás de Marc Cucurella en Londres. Aunque su paso por la costa sur no fue un éxito, su potencial nunca se cuestionó y sus últimas actuaciones indican que está listo para dar el salto de vuelta a la primera división.

  • Bournemouth v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Caiomhin Kelleher (Brentford)

    El Chelsea podría reforzar la portería ante las dudas sobre Robert Sánchez. Si buscan un cambio, Caoimhin Kelleher volvería a entrar en su radar. Los Blues ya se interesaron por el guardameta de 27 años y podrían convencerlo para que cambie un club londinense por otro.

    Durante su etapa como suplente de Alisson en el Liverpool, quedó claro que el irlandés sería titular en la mayoría de los equipos de la Premier, y así ha sido: está impresionando con el Brentford. Suma ocho partidos sin encajar gol en la liga, con un 67 % de paradas, y conoce el entorno de un club de élite.

  • Eli Junior Kroupi Bournemouth 2025-26Getty Images

    Junior Kroupi (Bournemouth)

    Junior Kroupi, delantero de 19 años que encaja en la estrategia de fichajes del Chelsea, ha marcado 10 goles en la Premier League esta temporada con el Bournemouth. Es el undécimo adolescente en lograrlo en la historia de la competición.

    No extraña que el equipo londinense ya muestre interés en el joven delantero, cuyo fichaje rondaría los 60 millones de libras (82 millones de dólares). Si su primera temporada en Inglaterra es indicio, la inversión podría valer la pena a largo plazo.

  • Maxence Lacroixgetty

    Maxence Lacroix (Crystal Palace)

    Parece seguro que el Chelsea buscará un nuevo central este verano, pues sus opciones actuales no inspiran confianza a largo plazo, salvo el lesionado Levi Colwill. Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah o Wesley Fofana podrían salir, y cada vez resulta más difícil entender por qué recuperaron a Mamadou Sarr de su cesión en el Estrasburgo.

    Se prioriza la altura y la fuerza, y Maxence Lacroix, del Crystal Palace, encaja: es alto, fuerte, técnico y sereno. Además, es el defensa más rápido de la Premier esta temporada (35,39 km/h). Con 26 años, ya debutó con Francia y aún puede mejorar.

  • Murillo Nottingham Forest 2025-26Getty

    Murillo (Nottingham Forest)

    Murillo, del Nottingham Forest, lleva tiempo en la agenda del Chelsea pese a medir solo 1,80 m, altura baja para un central. El brasileño compensa con creces: es fuerte, rápido y cómodo con el balón.

    De físico imponente, rápido y cómodo con el balón, su estilo recuerda al de Antonio Rüdiger, a quien —como a Murillo— le gusta sumarse al ataque y probar un disparo potente, aunque a veces arriesgado. Con un rendimiento constante en la Premier League, está listo para dar el salto y reforzar la defensa de los Blues.

  • Robin Roefs Sunderland 2025-26Getty

    Robin Roefs (Sunderland)

    Sin duda, Robin Roefs es uno de los fichajes de la temporada en la Premier League. Tendría sentido que el Chelsea se fijara en él si renueva su plantilla de porteros en el próximo mercado. A sus 23 años, encaja en el perfil que busca el club londinense, aunque por ahora solo hay rumores aislados sobre el guardameta del Sunderland.

    Desde su llegada procedente de los Países Bajos el pasado verano, ha sido una revelación para los Black Cats y se ha consolidado como uno de los mejores porteros de la división. Ha dejado su portería a cero en nueve de sus 29 partidos de Liga, clave en el ascenso del equipo y su entrada en el top 10. Queda por ver si supera a Sánchez o si es mejor opción que el cedido Mike Penders, que regresa.

  • Aston Villa v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Morgan Rogers (Aston Villa)

    Antaño los rumores que vinculaban al Chelsea con Morgan Rogers parecían infundados; ahora resulta evidente por qué los Blues podrían necesitar al delantero del Aston Villa. Internacional inglés, versátil, puede actuar de “10” o por izquierda. La posible salida de Fernández y el bajo rendimiento de los fichajes Alejandro Garnacho y Jamie Gittens para la banda izquierda lo convierten en el refuerzo ideal.

    Rogers, que lleva 14 participaciones en goles en la Premier 2025-26, es amigo de Palmer, lo que podría ayudar, pero Chelsea debería pagar más de 100 millones de euros para sacarlo de Villa Park y probablemente competir con Man Utd y Arsenal. Criado en el Manchester City, sería el fichaje más caro del Chelsea desde Caicedo en 2023, pero su impacto podría ser transformador.

  • Sunderland v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Noah Sadiki (Sunderland)

    Otra jugada maestra del Sunderland en el mercado: Noah Sadiki ha sido un león en el centro del campo del Stadium of Light y merecería un lugar en el equipo alternativo de la Premier, o quizá hasta en el ideal. Es el típico pivote que no da tregua, y sus actuaciones en su primera temporada en la élite inglesa han desmentido sus 21 años.

    Su perfil encaja con la política de fichajes de Stamford Bridge, aunque aún se desconoce si el Chelsea desea otro “6” en su plantilla. Ya cuentan con Caicedo, Andrey Santos, Romeo Lavia y Dario Essugo, todos recuperados de sus lesiones. Aun así, los rumores indican que los Blues están interesados, aunque su fichaje dependerá de las salidas.

  • Bournemouth v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alex Scott (Bournemouth)

    Alex Scott podría considerarse desafortunado si no consigue un puesto en el avión de Inglaterra con destino al Mundial de 2026 este verano, tal ha sido su regularidad en el centro del campo del Bournemouth. No hay duda de que el «Grealish de Guernsey» habrá llamado la atención de la élite de la Premier League con sus dinámicas actuaciones, y podría verse envuelto en un tira y afloja por su fichaje en los próximos meses.

    Si el Chelsea actúa con sentido común, debería sumarse a la puja: Scott sería el sucesor ideal de Enzo como mediocampista box-to-box y posee la técnica capaz de hacer saltar a la grada. Sería el centrocampista inglés más talentoso del club desde Frank Lampard, lo que por sí solo le ganaría el afecto de la afición. De hecho, ya se le incluye entre las opciones que los blues valoran para el centro del campo.

  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Marcos Senesi (Bournemouth)

    Es el más experimentado de la lista y está en su mejor momento. Se ha rumoreado que el Chelsea quiere a Marcos Senesi, pero ahora parece que el club londinense no hará oferta, aunque el central argentino quedará libre en junio.

    Es un defensa elegante que se siente cómodo sacando el balón desde atrás, pero sus 28 años y su perfil físico quizá no encajen del todo con lo que busca el Chelsea. Todo indica que seguirá en la Premier: Man Utd o el amenazado Tottenham parecen destinos más probables, aunque también se ha mencionado al Barcelona.

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jan Paul van Hecke (Brighton)

    Jan Paul van Hecke, central holandés de 1,93 m y gran fuerza, interesa al Chelsea pese a su temperamento. Ya se ha enfrentado a Joao Pedro y Caicedo, actuales jugadores ‘blue’.

    Sin embargo, su contrato vence en 2027, lo que podría obligar al Brighton —reconocido por su dureza en las negociaciones— a aceptar menos de su valor total. Su valor de 60 millones de libras (82 millones de dólares) podría bajar, y el Chelsea podría aprovechar la ocasión para fichar a uno de los mejores centrales fuera de la élite de la Premier League, con solo 25 años.

  • Adam Wharton Crystal Palace 2025-26Getty

    Adam Wharton (Crystal Palace)

    Nadie sabe dónde jugará Adam Wharton la próxima temporada, pero si el Chelsea busca un centrocampista, debería considerarlo: es el mediocampista inglés con más talento técnico de su generación.

    Casi todos los grandes de la Premier, el Real Madrid y el Bayern le siguen, así que este verano podría dejar el Crystal Palace, aunque no tomará una decisión a la ligera. La duda para los Blues es si encaja en su perfil: un lujoso creador retrasado, al estilo de Cesc Fàbregas, aunque no es el box-to-box explosivo que perderían con la marcha de Enzo.

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