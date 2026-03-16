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¡Lamine Yamal y Mohamed Salah se enfrentarán cara a cara! España y Egipto disputarán un partido amistoso tras la cancelación del enfrentamiento de la Finalissima contra Argentina
Egipto acepta disputar un partido amistoso en marzo
Según el diario español «Marca», Egipto ha aceptado oficialmente la invitación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para disputar un partido amistoso el 31 de marzo. El seleccionador de los Faraones, Hossam Hassan, ha dado su visto bueno a la propuesta de enfrentarse en España a los campeones de Europa de Luis de la Fuente. Este acuerdo salva la ventana internacional para ambas selecciones tras la cancelación del torneo amistoso que tenían previsto disputar en Doha, Catar. La Federación Egipcia de Fútbol ha confirmado que está ultimando los preparativos del viaje para medirse a La Roja, y se espera que el delantero del Liverpool Mohamed Salah sea la gran estrella del partido. Se espera que se anuncie la sede en breve.
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Se confirma el partido del Villarreal en Serbia
Antes de cerrar el acuerdo con la selección norteafricana, la RFEF ya había actuado con rapidez para asegurar un partido crucial contra Serbia el 27 de marzo. Este encuentro se disputará en el Estadio de la Cerámica de Villarreal, lo que dará a los aficionados locales la oportunidad de ver a la selección nacional. Serbia se encontraba exactamente en la misma situación que España, al haberse quedado sin partidos debido a la repentina cancelación del torneo de Catar. Al aceptar la invitación española, la selección balcánica salvó su parón y ahora disputará dos partidos de preparación contra España y Arabia Saudí antes de su ciclo competitivo.
La UEFA confirma la cancelación de la Finalissima
El domingo, la UEFA anunció la cancelación de la Finalissima de 2026 entre España y Argentina, prevista inicialmente para el 27 de marzo en Catar. El organismo rector declaró que la situación política actual en la región hacía imposible la celebración del evento. Los aficionados se quedaron sin ver a Lamine Yamal enfrentarse a su ídolo, Lionel Messi. A pesar de que la UEFA barajó múltiples alternativas —entre ellas un partido en el Santiago Bernabéu, una eliminatoria a doble partido o una sede europea neutral—, Argentina rechazó todas las opciones. Los sudamericanos, que ganaron la edición anterior al vencer a Italia por 3-0, contrapropusieron jugar exclusivamente el 31 de marzo, lo que resultó inviable para España.
- AFP
La atención se centra ahora en los grupos del Mundial
Una vez concluidos los amistosos de marzo, ambas selecciones aprovecharán estos próximos partidos como preparación final de cara al Mundial de 2026 en Norteamérica. La selección de De la Fuente ha quedado encuadrada en el Grupo H, donde se enfrentará a rivales muy diversos. La Roja comenzará su andadura contra Cabo Verde, antes de medirse a Arabia Saudí y a Uruguay. Por su parte, Egipto se encuentra en un intrigante Grupo G. Salah y sus compañeros abrirán el torneo contra la potente selección europea de Bélgica y se enfrentarán a Nueva Zelanda. Se suponía que iban a jugar contra Irán entre esos dos partidos, pero la retirada de esta selección de la competición ha complicado la situación.
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