Lamine Yamal y Lionel Messi: ¿De los baños de bebé a una pugna por el título de mejor de todos los tiempos?

Puede que Harry Kane y Kylian Mbappé lideren la carrera por el Balón de Oro de este año, pero Yamal, de 18 años, les pisa los talones y desafía la lógica semana tras semana. Como dijo anteriormente Bukayo Saka: «Sinceramente, viendo lo que hace a su edad, ¿qué se puede decir?... Es increíble. No es normal. Nadie hace eso». Ni siquiera Lionel Messi, de hecho.

Siempre se es reacio a meter al mejor de todos los tiempos en una conversación sobre el potencial de Yamal. Parece injusto, sobre todo teniendo en cuenta cuántos jóvenes se han venido abajo antes bajo la presión de ser promocionados como «el nuevo Messi». La realidad es, sin embargo, que las comparaciones son ahora totalmente inevitables porque las similitudes son muy llamativas.

Hablamos de dos pequeños extremos derechos zurdos capaces de dejar en ridículo a los laterales desde parado con un simple movimiento de hombros o una aceleración fulminante, razón por la cual Yamal, al igual que Messi antes que él, se ha convertido en una estrella mundial con el Barcelona antes de cumplir los 20 años. Lo realmente notable, sin embargo, es que el español está incluso más avanzado que Messi a la misma edad, lo que solo plantea una pregunta que en su día se habría considerado un sacrilegio: ¿podría Yamal acabar rivalizando con su ídolo por el título del mejor de todos los tiempos?