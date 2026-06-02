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Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Lamine Yamal usará el dorsal 19 en el Mundial tras el anuncio de los números oficiales de la selección española

L. Yamal
Spain
World Cup
Gavi
D. Olmo

Lamine Yamal llevará el dorsal 19 en su primer Mundial, tras confirmarse los números de la selección española. La decisión ha generado debate entre la afición, ya que Gavi portará el 9 y Dani Olmo el 10.

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    La decisión más comentada fue asignar el 9 a Gavi, dorsal históricamente ligado a los delanteros y que llevaron Fernando Torres y Álvaro Morata. La elección para un centrocampista desató debate entre la afición.

    Además, Dani Olmo llevará el 10, Nico Williams el 17 y Mikel Oyarzabal el 21. Bajo los palos, David Raya usará el 1 y Unai Simón el 23.



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    Dorsales de la selección española:

    Número

    Jugador

    Posición

    1

    David Raya

    Portero

    2

    Marc Pubill

    Central

    3

    Alejandro Grimaldo

    Lateral izquierdo

    4

    Eric García

    C

    5

    Marcos Llorente

    Lateral derecho

    6

    Mikel Merino

    Centrocampista

    7

    Ferran Torres

    Delantero centro

    8

    Fabián Ruiz

    CM

    9

    Gavi

    Centrocampista

    10

    Dani Olmo

    AM

    11

    Yeremy Pino

    Extremo derecho

    12

    Pedro Porro

    Lateral derecho

    13

    Joan García

    Portero

    14

    Aymeric Laporte

    Defensa central

    15

    Alex Baena

    Extremo izquierdo

    16

    Rodri

    Medio defensivo

    17

    Nico Williams

    Extremo izquierdo

    18

    Martin Zubimendi

    Medio defensivo

    19

    Lamine Yamal

    Extremo derecho

    20

    Pedri

    Centrocampista

    21

    Mikel Oyarzabal

    Delantero centro

    22

    Pau Cubarsi

    CF

    23

    Unai Simón

    Portero

    24

    Marc Cucurella

    LB

    25

    Víctor Muñoz

    Extremo izquierdo

    26

    Borja Iglesias

    Delantero centro


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