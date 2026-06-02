Lamine Yamal usará el dorsal 19 en el Mundial tras el anuncio de los números oficiales de la selección española

España ha anunciado los números de camiseta para el Mundial: Yamal mantendrá el 19 que usa en el Barcelona. La joven estrella debutará en la cita, donde La Roja busca su segundo título.

La decisión más comentada fue asignar el 9 a Gavi, dorsal históricamente ligado a los delanteros y que llevaron Fernando Torres y Álvaro Morata. La elección para un centrocampista desató debate entre la afición.

Además, Dani Olmo llevará el 10, Nico Williams el 17 y Mikel Oyarzabal el 21. Bajo los palos, David Raya usará el 1 y Unai Simón el 23.







