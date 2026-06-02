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Lamine Yamal usará el dorsal 19 en el Mundial tras el anuncio de los números oficiales de la selección española
España confirma los números de los jugadores de cara al Mundial
España ha anunciado los números de camiseta para el Mundial: Yamal mantendrá el 19 que usa en el Barcelona. La joven estrella debutará en la cita, donde La Roja busca su segundo título.
La decisión más comentada fue asignar el 9 a Gavi, dorsal históricamente ligado a los delanteros y que llevaron Fernando Torres y Álvaro Morata. La elección para un centrocampista desató debate entre la afición.
Además, Dani Olmo llevará el 10, Nico Williams el 17 y Mikel Oyarzabal el 21. Bajo los palos, David Raya usará el 1 y Unai Simón el 23.
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Los aficionados cuestionan las decisiones poco convencionales de España
La mayoría de las reacciones se centraron en que Gavi recibiera el dorsal número 9. Muchos aficionados criticaron en redes sociales que ese número, tradicionalmente de un delantero, se asignara a un centrocampista.
Otros recordaron que la selección española usa una numeración poco convencional y que a varios jugadores clave se les han asignado números altos, no los habituales del 1 al 11.
De la Fuente sigue confiando en las posibilidades de España
El anuncio de los números de las camisetas llega en un momento de confianza creciente en la selección española. El seleccionador, Luis de la Fuente, respalda las aspiraciones de su equipo, pero insiste en actuar con cautela.
«Somos favoritos, pero con los pies en el suelo; Inglaterra y Francia también lo son», afirmó.
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España se prepara para el reto del torneo
España seguirá su preparación con amistosos ante Irak y Perú antes de enfocarse en el Mundial. El equipo de De la Fuente está en el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. El debate sobre los números de la plantilla durará, pero pronto importará más el rendimiento en el campo, ya que España busca justificar su condición de favorita.
Dorsales de la selección española:
Número
Jugador
Posición
1
David Raya
Portero
2
Marc Pubill
Central
3
Alejandro Grimaldo
Lateral izquierdo
4
Eric García
C
5
Marcos Llorente
Lateral derecho
6
Mikel Merino
Centrocampista
7
Ferran Torres
Delantero centro
8
Fabián Ruiz
CM
9
Gavi
Centrocampista
10
Dani Olmo
AM
11
Yeremy Pino
Extremo derecho
12
Pedro Porro
Lateral derecho
13
Joan García
Portero
14
Aymeric Laporte
Defensa central
15
Alex Baena
Extremo izquierdo
16
Rodri
Medio defensivo
17
Nico Williams
Extremo izquierdo
18
Martin Zubimendi
Medio defensivo
19
Lamine Yamal
Extremo derecho
20
Pedri
Centrocampista
21
Mikel Oyarzabal
Delantero centro
22
Pau Cubarsi
CF
23
Unai Simón
Portero
24
Marc Cucurella
LB
25
Víctor Muñoz
Extremo izquierdo
26
Borja Iglesias
Delantero centro