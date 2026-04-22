¡Lamine Yamal se desploma tras marcar un penalti! El FC Barcelona está preocupado por su estrella

El cuerpo médico del Barcelona atendió brevemente al delantero en la cancha. Poco después, Yamal, cojeando ligeramente y visiblemente decepcionado, se retiró directo al vestuario. Roony Bardghji lo reemplazó. Por ahora se desconoce la gravedad y la ubicación exacta de la lesión.

Podría haberse lesionado en la acción que acabó en penalti: en un regate, chocó con el defensa del Celta Yoel Lago y el árbitro José Luis Munuera Montero señaló el punto de penalti.

Inmediatamente después de que Yamal abandonara el terreno de juego, el partido se interrumpió unos 20 minutos por una emergencia médica en la grada.