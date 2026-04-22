En el minuto 40, Yamal transformó con maestría un penalti que él mismo había provocado, dando la ventaja al Barça, que acabó siendo el resultado final. Sin embargo, en lugar de celebrar el gol, el joven de 18 años señaló hacia el banquillo de suplentes inmediatamente después de la ejecución, indicando que se había lesionado. Luego cayó al suelo y se tumbó sobre el césped, mientras sus compañeros, en parte desconcertados, se agolpaban a su alrededor.
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¡Lamine Yamal se desploma tras marcar un penalti! El FC Barcelona está preocupado por su estrella
El cuerpo médico del Barcelona atendió brevemente al delantero en la cancha. Poco después, Yamal, cojeando ligeramente y visiblemente decepcionado, se retiró directo al vestuario. Roony Bardghji lo reemplazó. Por ahora se desconoce la gravedad y la ubicación exacta de la lesión.
Podría haberse lesionado en la acción que acabó en penalti: en un regate, chocó con el defensa del Celta Yoel Lago y el árbitro José Luis Munuera Montero señaló el punto de penalti.
Inmediatamente después de que Yamal abandonara el terreno de juego, el partido se interrumpió unos 20 minutos por una emergencia médica en la grada.
- AFP
¿Debería preocuparse también el seleccionador español?
Una baja de Yamal en la recta final sería un golpe duro para el Barça. Aunque el líder tiene una ventaja cómoda sobre el Real Madrid, aún debe jugar varios partidos para asegurar LaLiga, incluido el Clásico de mayo.
El seleccionador Luis de la Fuente también sigue de cerca su situación, pues el Mundial 2026 arranca en mes y medio y Yamal es pieza clave de la campeona de Europa.
Se espera que la estrella del Barça sea clave en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá, que podría coronar a España. El debut contra Cabo Verde será el 15 de junio; luego vendrán Arabia Saudí y Uruguay.
Para Yamal, el gol ante el Vigo fue su 24.º de la temporada, además de 18 asistencias.
Lamine Yamal: sus estadísticas esta temporada
Juegos
45
Goles
24
Asistencias
18