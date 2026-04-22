Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP
Oliver Maywurm

Traducido por

¡Lamine Yamal se desploma tras marcar un penalti! El Barcelona está preocupado por su estrella

Primera División
Barcelona vs Celta Vigo
Barcelona
L. Yamal

Lamine Yamal sufrió una curiosa lesión en el partido de Liga del miércoles entre el FC Barcelona y el Celta de Vigo.

En el minuto 40, Yamal transformó con maestría un penalti que él mismo había provocado, dando la ventaja al Barça. Pero, en lugar de celebrar, el joven de 18 años señaló hacia el banquillo tras el lanzamiento, indicando que se había lesionado. Luego cayó al suelo y se tumbó sobre el césped, mientras sus compañeros, desconcertados, se agolpaban a su alrededor.

  • El equipo médico del Barcelona atendió brevemente al delantero. Poco después, Yamal abandonó el campo cojeando y visiblemente decepcionado, directo al vestuario. Roony Bardghji le reemplazó. Por ahora se desconoce la gravedad y la ubicación exacta de la lesión.

    Podría haberse lesionado en la acción que provocó el penalti: al regatear, chocó con el defensa del Celta Yoel Lago y el árbitro José Luis Munuera Montero señaló el punto de penalti.

    Inmediatamente después de que Yamal abandonara el terreno de juego, el partido se interrumpió unos 20 minutos por una emergencia médica en la grada.

    • Anuncios
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    ¿Debería preocuparse también el seleccionador español?

    Una lesión de Yamal en la recta final sería un golpe duro para el Barça. Aunque el líder tiene una ventaja cómoda sobre el Real Madrid, aún faltan varios partidos para asegurar LaLiga. En mayo, además, se jugará el Clásico.

    El seleccionador Luis de la Fuente también sigue de cerca su situación, pues el Mundial 2026 arranca en mes y medio y Yamal es clave para la campeona de Europa.

    Se espera que sea clave en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá, que podría coronar a España. El debut contra Cabo Verde será el 15 de junio; luego vendrán Arabia Saudí y Uruguay.

    Contra el Vigo sumó su gol 24 de la temporada, además de 18 asistencias.

  • Lamine Yamal: sus estadísticas esta temporada


    Juegos

    45

    Goles

    24

    Asistencias

    18


Primera División
Getafe crest
Getafe
GET
Barcelona crest
Barcelona
BAR