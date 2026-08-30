El traspaso llega en un momento delicado para la sensación del Barcelona Yamal. Informaciones en España sugerían que el joven de 19 años estaba profundamente afectado por las inminentes salidas de sus aliados más cercanos en el vestuario, entre ellos Fort, Marc Casado y Alejandro Balde. El periodista Jota Jordi reveló la profundidad de su vínculo: "Son como hermanos para él, y me han dicho que eso le duele a Lamine".

La visible frustración de Yamal tras ser sustituido durante la victoria por 5-0 del Barcelona sobre el Elche alimentó aún más las especulaciones sobre una ruptura. Sin embargo, el entrenador Hansi Flick rechazó rápidamente las insinuaciones de que hubiera problemas de actitud de fondo. El técnico alemán explicó que su delantero estrella simplemente estaba gestionando un pequeño problema físico.

"Tenía un pequeño problema, dolor de cabeza", dijo Flick a los periodistas. "Lamine es un genio, es comprensible. Ha tenido tres semanas de vacaciones y solo ha entrenado unos días. Es normal que no esté en su mejor nivel".



