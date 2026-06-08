Lamine Yamal respira aliviado antes del Mundial: España da luz verde al dúo de superestrellas

La estrella del Barça Yamal y el delantero del Bilbao Williams tienen molestias en el muslo, por lo que se quedaron en el campamento de la selección en Estados Unidos y no viajaron a Puebla, México, donde España jugará el lunes su último amistoso contra Perú. «Es una pena que no estén con nosotros, pero el departamento médico y los preparadores físicos nos han recomendado que los dejemos en la concentración del equipo en Estados Unidos», declaró De la Fuente, quien añadió: «Los tres estarán disponibles para el próximo partido».

Yamal, quien se lastimó a finales de abril con el Barcelona, es clave en el ataque español. En la Euro 2024, él y Williams impulsaron el juego. Sin Yamal, España empató 1-1 ante Irak en su último amistoso.

En la fase de grupos, la campeona de Europa se medirá a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.