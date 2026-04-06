Lamine Yamal recibe elogios especiales de Ronaldinho por «cuidar» la camiseta número 10 del Barcelona que anteriormente habían lucido él y Lionel Messi

Durante su visita a Estados Unidos, Ronaldinho reafirmó su convicción de que el Barcelona sigue siendo una potencia europea en su búsqueda del primer título de la Liga de Campeones desde 2015. Afirmó: «Sin duda, [el Barcelona] sigue siendo uno de los equipos más fuertes de Europa, y siempre lo sigo con interés y espero que el Barça lo haga a lo grande».

El legendario mediapunta también destacó el impresionante crecimiento de la Major League Soccer tras ver a Messi fichar por el Inter de Miami, y reflexionó sobre el cariño global que sigue recibiendo de los aficionados. Añadió: «Cada año [la MLS] crece mucho y espero que siga así, en un país precioso, y que cada año a la gente le guste más el fútbol, y eso es muy bonito. Solo tengo que dar gracias a Dios por el cariño; vaya donde vaya, la gente siempre me trata muy bien, así que es un placer».

Ronaldinho también respaldó a Messi para que capeñee a Argentina por última vez en el Mundial de 2026, y añadió: «Sigue siendo el mejor del mundo y espero que llegue al Mundial en plena forma y haga cosas maravillosas».