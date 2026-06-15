Sin embargo, España querrá que Yamal regrese para las eliminatorias. Probablemente se medirá al segundo del Grupo J en octavos, quizá Austria o Argelia, aunque un tropiezo de Argentina podría reencontrarla con Lionel Messi.
En octavos podrían cruzarse con Croacia o Colombia, y en cuartos con Bélgica. Después les aguardaría Francia en semifinales y, quizá, Inglaterra en la final.
Aunque tienen profundidad, su talento será clave cuando aumente la exigencia. Ya lo mostró en la Euro 2024: tras un inicio discreto, dio asistencias en octavos, cuartos y la final, y marcó un gol espectacular a Francia en semifinales.
De la Fuente ha insinuado que, si no está al 100 %, podría usarlo como revulsivo desde el banquillo: «Contemplamos todos los escenarios. Hay jugadores que te dan 20 minutos y eso vale oro», dijo a Sport en abril.
«Hay jugadores que quizá no puedan darte 50 o 60 minutos, pero pueden darte 20 muy buenos. Y eso puede marcar la diferencia. Nuestra prioridad es llegar con el mejor equipo posible en el momento decisivo».