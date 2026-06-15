Yamal sufrió una inoportuna lesión en el tendón de la corva al final de la temporada de La Liga que el Barcelona ganó gracias a su joven estrella. Lo que parecía una lesión leve resultó más grave, lo que puso en peligro su participación en el Mundial.

Por eso, fue un alivio que Luis de la Fuente lo incluyera en la lista de 26 para el torneo, aunque su impacto sigue en duda.

La Roja anhela su talento, pero ¿llegará a tiempo para mostrar su mejor versión?