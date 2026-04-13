Lamine Yamal quiere brillar como LeBron James y le pide «un favor» a Diego Simeone, mientras la estrella del Barcelona busca ganar a su regreso frente al Atlético de Madrid

Antes de visitar el Metropolitano, Yamal cambió su foto de perfil por una de LeBron James con el trofeo Larry O'Brien, recordando la remontada de los Cavaliers en 2016.

El Barcelona busca remontada tras la ida, en la que el Atlético ganó con Pau Cubarsi expulsado y un gol de falta de Julián Álvarez. En la rueda de prensa previa, el extremo explicó este gesto digital y su deseo de ser clave en la remontada.

«Es un referente que me inspira para mañana. Ojalá juegue tan bien como él. Tenemos veteranos y jóvenes; no soy el único», afirmó, confiado en que, así como James remontó un 3-1, el Barça pueda dar la vuelta a la eliminatoria.