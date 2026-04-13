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Lamine Yamal quiere brillar como LeBron James y le pide «un favor» a Diego Simeone, mientras la estrella del Barcelona busca ganar a su regreso frente al Atlético de Madrid
Inspiración de una leyenda de la NBA
Antes de visitar el Metropolitano, Yamal cambió su foto de perfil por una de LeBron James con el trofeo Larry O'Brien, recordando la remontada de los Cavaliers en 2016.
El Barcelona busca remontada tras la ida, en la que el Atlético ganó con Pau Cubarsi expulsado y un gol de falta de Julián Álvarez. En la rueda de prensa previa, el extremo explicó este gesto digital y su deseo de ser clave en la remontada.
«Es un referente que me inspira para mañana. Ojalá juegue tan bien como él. Tenemos veteranos y jóvenes; no soy el único», afirmó, confiado en que, así como James remontó un 3-1, el Barça pueda dar la vuelta a la eliminatoria.
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Una petición especial para Simeone
A pesar de lo mucho que hay en juego, Yamal confía en su capacidad para superar la sólida defensa del Atlético de Madrid. Incluso bromeó con Diego Simeone pidiéndole una ventaja táctica desde el inicio. «Me encuentro muy bien, con muchas ganas. Estoy motivado para ello. Espero marcar la diferencia; ojalá el Cholo me ayude y me deje en un uno contra uno», añadió.
Hansi Flick, que medita darle un rol distinto para sorprender a los rojiblancos, comparte su gusto por los duelos individuales.
«Lamine ha rendido muy bien en los últimos partidos, estoy muy contento con él, y lo que le digo es que tiene que seguir haciendo estas cosas», afirmó. «Es uno de los mejores en situaciones de uno contra uno, y tenemos que ayudarle y darle la oportunidad. Debemos jugar como equipo; esa es la clave. Ya no me preocupan las actuaciones individuales. Tenemos muchos jugadores de gran calidad, pero ellos también. Los partidos a menudo se deciden por momentos, y espero que mañana ese momento nos favorezca».
La fe en otra remontada famosa
Pese a la desventaja de dos goles, Yamal mostró su determinación. Tras el partido de ida publicó en Instagram: «Esto no ha terminado, culés. Lo daremos todo en la vuelta. Todos juntos, siempre».
El lunes reiteró que una remontada no sería “un milagro”.
«Tenemos que jugar como sabemos: con intensidad, sin perder nuestro estilo», añadió. «Si quedamos eliminados, será luchando hasta el final; lo daremos todo por este escudo. Será un partido de noventa minutos o más, porque esto no ha terminado. La remontada es posible, por eso estamos aquí».
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La responsabilidad y el futuro
Con solo 18 años, Yamal ya lleva sobre sus hombros el peso de todo un club, pero este canterano de La Masía considera su papel más un privilegio que una carga. Señaló que su formación en el club es la fuente de su espíritu competitivo y de su amor por los colores blaugranas. «Desde pequeño he asumido más responsabilidades. No es un problema, es una virtud. Disfruto de cada momento con mis compañeros y les doy las gracias por todo», afirmó.
De cara al futuro, el internacional español aspira a más títulos con el Barcelona. «No lo sé, pero espero tener más de los que tengo. Quiero ganar un Mundial y una Champions League; eso me haría feliz», afirmó. Superar al Atlético el martes sería el siguiente paso hacia ese sueño.