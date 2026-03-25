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Lamine Yamal queda fuera de la lista de Ivan Rakitic, que nombra al jugador más decisivo del Barcelona
Raphinha por delante de Yamal y Pedri
En una temporada en la que la atención se ha centrado casi exclusivamente en las hazañas sin precedentes de la joven sensación Yamal, Rakitic ha ofrecido una perspectiva diferente sobre la jerarquía del Barcelona. El exinternacional croata, héroe del triunfo del club en la Liga de Campeones de 2015, ha insistido en que el extremo brasileño Raphinha es actualmente el miembro más indispensable de la plantilla. Aunque reconoce el inmenso talento de las estrellas más jóvenes, Rakitic ha señalado la contribución integral del jugador de 29 años como factor decisivo.
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El factor decisivo
En declaraciones previas al partido decisivo de La Liga contra el Atlético de Madrid, el 4 de abril, Rakitic afirmó que existe una clara diferencia en la calidad general del Barça dependiendo de la presencia de Raphinha.
«Teniendo en cuenta todos los factores, me parece que él es quien más controla a su equipo en estos momentos», explicó Rakitic a Mundo Deportivodurante el torneo «Legends Trophy» celebrado en Milán. «Por supuesto, se habla mucho de Pedri y de Lamine Yamal, pero creo que hay un Barça con Raphinha y otro sin él».
Dificultades para el joven prodigio
Las declaraciones de Rakitic coinciden con un inusual momento de agitación para Yamal. El jugador de 18 años se mostró visiblemente enfadado recientemente tras ser sustituido en los últimos compases de una ajustada victoria sobre el Rayo Vallecano, y el Diario Sport afirma que dijo: «Siempre yo… es una locura». Se ha insinuado que existe tensión entre Yamal y el entrenador del Barça, Flick, aunque públicamente el alemán ha insistido en que no tiene ningún problema con uno de sus jugadores estrella.
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Se avecina el enfrentamiento decisivo de la Liga de Campeones
El Barcelona se enfrentará también al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras haber sido eliminado de la Copa del Rey por el equipo de Diego Simeone. Se trata de una eliminatoria que pondrá a prueba una vez más la perspicacia táctica de Flick frente a la experimentada tenacidad de Simeone. Rakitic, que sabe perfectamente lo que hace falta para triunfar en la escena europea, espera un duelo táctico entre ambos entrenadores cuando se enfrenten de nuevo tras el parón internacional.
«Siempre es difícil, son equipos que se conocen muy bien», añadió Rakitic. «Creo que tanto Hansi Flick como Simeone van a preparar bien a sus equipos. Creo que vamos a disfrutar de un gran partido de la Liga de Campeones. Espero que el Barça pase de ronda, pero creo que va a ser bastante complicado».