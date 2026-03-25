Lamine Yamal queda fuera de la lista de Ivan Rakitic, que nombra al jugador más decisivo del Barcelona

En declaraciones previas al partido decisivo de La Liga contra el Atlético de Madrid, el 4 de abril, Rakitic afirmó que existe una clara diferencia en la calidad general del Barça dependiendo de la presencia de Raphinha.

«Teniendo en cuenta todos los factores, me parece que él es quien más controla a su equipo en estos momentos», explicó Rakitic a Mundo Deportivodurante el torneo «Legends Trophy» celebrado en Milán. «Por supuesto, se habla mucho de Pedri y de Lamine Yamal, pero creo que hay un Barça con Raphinha y otro sin él».