¿Lamine Yamal o Vinicius Junior? La leyenda del Barcelona y de Brasil, Romano, se decanta por uno de ellos

Vinicius fue una joven promesa que acaparó las miradas de admiración desde la capital española tras irrumpir con fuerza en el fútbol profesional con el Flamengo en su país natal. Tras un comienzo titubeante en el Bernabéu, la temporada 2021-22 resultó ser la de su gran salto a la fama.

El Real Madrid ganó la Liga y la Liga de Campeones esa temporada, y Vini anotó 22 goles en todas las competiciones. Ha superado la barrera de los 20 goles en cuatro temporadas consecutivas y va camino de ampliar esa racha a cinco en la 2025-26.

Yamal ya ha logrado esa hazaña esta temporada, por primera vez en su carrera, tras marcar 21 goles con el Barcelona. Ha puesto al equipo en camino de conseguir múltiples títulos importantes, con trofeos nacionales y continentales en juego.