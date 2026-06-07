Tras otra temporada exitosa con el Barcelona, en la que fue nombrado mejor jugador de la Liga, se espera que Yamal sea la figura clave de la selección española este verano.

De la Fuente confía en que el extremo del Barcelona no se verá intimidado por la ocasión y destaca su carácter único como clave de su rápido ascenso a la cima del fútbol mundial.

«Lamine ha nacido para esto. Tiene un carácter audaz. Quizá esa presión nos habría abrumado a ti o a mí, pero estos chicos son especiales. ¿Cuántas veces hemos preguntado por un jugador: “Qué bueno era, ¿qué le pasó? ¿Por qué no triunfó?” Hay que ser bueno en el fútbol y mil cosas más», declaró el entrenador a The Guardian.

«Lamine tenía 16 años [en la Eurocopa], ahora tiene 18, soporta una presión mediática brutal y comete muy pocos errores. Un minuto, un error, y toda la atención se centra en eso; eso no es justo».