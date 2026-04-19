Lamine Yamal es el único jugador por encima de él en la lista; el joven prodigio del Barcelona ha heredado la capacidad de Lionel Messi para desafiar lo «imposible»

Desde su debut, Yamal ha conquistado el fútbol mundial y se ha convertido en el rostro de la nueva era del Barcelona. Sus actuaciones han sido tan destacadas que Agüero, exdelantero del Manchester City y del Barça, asegura que ya es el mejor del mundo gracias a un talento único que le permite superar con facilidad las defensas más cerradas.

En declaraciones a Stake, el argentino elogió el rápido ascenso del joven de 18 años. «Muchas personas lo comparan con otros, pero, desde mi experiencia, es uno de los mejores. Es normal tener partidos buenos y malos; quiero que todos vayan a verlo. Sus movimientos, pases, regates y agilidad son extraordinarios; solo Leo Messi hacía eso antes», explicó el argentino.



