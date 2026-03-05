Getty
Traducido por
Lamine Yamal envía un mensaje a los aficionados del Barcelona a través de Instagram tras la dolorosa eliminación de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, demostrando que es un líder
Yamal protagoniza la agonizante derrota del Barça
El joven extremo fue posiblemente el jugador más influyente sobre el terreno de juego durante el partido de vuelta de la eliminatoria, ya que supuso una amenaza constante y atormentó a la defensa del Atlético. Dio una asistencia y tuvo mala suerte al no marcar él mismo, lo que obligó a Diego Simeone a desplegar a tres jugadores para marcarlo en algunos momentos, en un intento por neutralizar el impacto del español. A pesar de la eliminación, la actuación de Yamal fue uno de los aspectos positivos de una noche por lo demás difícil para el equipo de Hansi Flick.
Yamal se acerca a los fieles del Camp Nou
Tras el pitido final, Yamal publicó una imagen en blanco y negro de sí mismo en Instagram con un pie de foto que resonó entre una afición frustrada. Escribió: «Gracias por anoche, culés. Todavía tenemos mucho por lo que emocionarnos. ¡VISCA EL BARÇA SEMPRE!». Fue un gesto maduro por parte de un jugador que ya ha asumido una gran responsabilidad esta temporada, acumulando 18 goles y 15 asistencias a pesar de sufrir varias molestias musculares a lo largo de la campaña.
Yamal no fue el único en pronunciarse, ya que el vestuario del Barcelona parecía unido en su orgullo. Ferran Torres se hizo eco de ese sentimiento de resiliencia y publicó: «Levantémonos y sigamos adelante, con todo lo que tenemos. Hemos demostrado qué tipo de equipo somos y sabemos lo que queremos. Juntos. Força Barça».
Raphinha se hace eco del sentimiento de orgullo.
El capitán del club, Raphinha, se mostró igualmente expresivo sobre la dirección del equipo, negándose a dejar que la derrota global eclipsara la dominante actuación en el partido de vuelta. En declaraciones en la zona mixta, la estrella brasileña expresó su convicción de que este nivel de intensidad les llevará a ganar títulos. Le emocionó especialmente el apoyo de la grada, que siguió animando incluso después de que el pitido final confirmara su eliminación de la competición.
«Me voy muy orgulloso de este equipo», dijo Raphinha. «Si seguimos jugando así, tendremos un final de temporada espectacular. La verdad es que creo que somos nosotros los que tenemos que dar las gracias a la afición, que ha estado espectacular. Cuando jugamos en casa, necesitamos sentir a la afición. Es algo importante para nosotros. Creo que la afición está orgullosa».
- AFP
La atención se centra ahora en La Liga y la Champions League.
Con el Barcelona cuatro puntos por delante en lo más alto de la Liga y con un partido de Champions League contra el Newcastle en el horizonte, no hay tiempo para lamentarse. De hecho, Raphinha exige una respuesta inmediata para garantizar que la temporada termine con importantes trofeos en la vitrina. Dijo: «Es hora de levantar la cabeza. Mañana será otro día. Tenemos que irnos orgullosos de lo que hemos hecho. Ahora hay que pensar en el fin de semana. Hay que ir a por la Liga y la Champions, que es lo que tenemos que hacer».
Anuncios