Lamine Yamal envía un mensaje a los aficionados del Barcelona a través de Instagram tras la dolorosa eliminación de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, demostrando que es un líder

Tras el pitido final, Yamal publicó una imagen en blanco y negro de sí mismo en Instagram con un pie de foto que resonó entre una afición frustrada. Escribió: «Gracias por anoche, culés. Todavía tenemos mucho por lo que emocionarnos. ¡VISCA EL BARÇA SEMPRE!». Fue un gesto maduro por parte de un jugador que ya ha asumido una gran responsabilidad esta temporada, acumulando 18 goles y 15 asistencias a pesar de sufrir varias molestias musculares a lo largo de la campaña.

Yamal no fue el único en pronunciarse, ya que el vestuario del Barcelona parecía unido en su orgullo. Ferran Torres se hizo eco de ese sentimiento de resiliencia y publicó: «Levantémonos y sigamos adelante, con todo lo que tenemos. Hemos demostrado qué tipo de equipo somos y sabemos lo que queremos. Juntos. Força Barça».