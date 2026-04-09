A pesar de la derrota en casa, Yamal usó las redes sociales para que la afición blaugrana siguiera soñando con las semifinales. El jugador de 18 años pareció abatido tras el partido, pero al día siguiente mostró un tono desafiante.

El jueves publicó en Instagram una emotiva foto suya del partido y animó a la afición: «Esto no ha terminado, culés. Lo daremos todo en la vuelta. Todos juntos, siempre».







