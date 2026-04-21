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Lamine Yamal admite que su objetivo es «seguir los pasos» de Lionel Messi tras ser nombrado el joven deportista del año por los premios Laureus
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Reconocimiento a un icono mundial
En la edición de 2026 de los Premios Laureus al Deporte Mundial, Yamal consolidó su posición como una de las figuras más influyentes del deporte actual. La ceremonia, que celebra la excelencia individual y colectiva, reconoció al joven español por su clave aportación a los recientes éxitos del Barcelona y de la selección española. Es el segundo año consecutivo que la academia lo premia, tras su triunfo en la categoría de «Revelación del Año» en 2025.
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Admiración por un ídolo
Al recoger el trofeo, Yamal se mostró orgulloso de ser el primer ganador de la categoría «Joven Deportista del Año», sobre todo por el listón que ha dejado Messi. El argentino sigue siendo el único futbolista que ha obtenido el título principal de «Deportista Mundial del Año», logro que consiguió en 2020 y repitió en 2023.
Al pensar en el legado del jugador al que quiere imitar en el Camp Nou, Yamal afirmó: «Estoy muy contento de ser el primero en recibir este premio al mejor joven deportista. Es un orgullo. Cuando te das cuenta de que un deportista no es solo una leyenda de su deporte, sino de todos los deportes: Messi, que para mí es el mejor jugador de la historia y, si no es el mejor deportista de todos los tiempos, sin duda está a su altura.
Es más que un ídolo; todo el mundo le respeta por lo que ha hecho. Formó parte de la infancia de muchos niños, y espero seguir sus pasos».
Al frente de una nueva generación
El meteórico ascenso de Yamal lo consolidó como pieza clave en el triplete nacional del Barcelona —La Liga, la Supercopa de España y la Copa del Rey— en la temporada 2024-2025, y también brilló en la Eurocopa 2024 con España, lo que inevitablemente lo compara con las leyendas del fútbol.
Al cerrar la velada, el ganador del premio Laureus añadió: «Estoy agradecido de que mis contribuciones al equipo en 2025 se reconozcan con este premio Laureus. Creo que el deporte puede cambiar el mundo. Esta estatuilla representa a una nueva generación de deportistas capaces de provocar ese cambio. Me siento orgulloso de ser el primero en recibir este premio Laureus».
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Dominio nacional y sueños de Mundial
Yamal regresa a La Liga este miércoles, cuando el Barcelona reciba al Celta de Vigo para mantener su ventaja de nueve puntos. El extremo, clave tras la eliminación en Champions ante el Atlético, también se perfila como pilar de la selección española que aspira al título en el Mundial 2026.