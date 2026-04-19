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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Falko Blöding

Traducido por

Lágrimas tras la dramática eliminación ante el FC Bayern: una estrella del Real Madrid quedó destrozada

Liga de Campeones
Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
Real Madrid
E. Camavinga

Tras la eliminación de la Liga de Campeones ante el Bayern el miércoles, Eduardo Camavinga (23), con amarilla y roja, lloró en el vestuario visitante del Allianz Arena.

Según «Marca», el vestuario del Real Madrid estaba dividido. Varias estrellas mostraron indignación por la eliminación y las supuestas decisiones erróneas del árbitro esloveno Slavko Vincic (46), mientras que Camavinga se sentía profundamente frustrado.

  • Según se dice, el centrocampista se quedó solo y desconsolado en el vestuario y lloró. Sabía que, en la jugada que pudo ser decisiva, habría sido mejor no tocar el balón y volver a su posición. Tras su falta sobre Harry Kane en el centro del campo, retrasó ligeramente el juego y Vincic le mostró la segunda amarilla cuando el marcador era 3-2 a favor de los españoles.

    Con uno menos, el Madrid encajó dos goles más y dijo adiós a sus opciones de título. Varios compañeros criticaron a Vincic y, tras el partido, las protestas acabaron con la expulsión de Arda Güler.

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  • EDUARDO CAMAVINGA REAL MADRID Getty Images

    Las lágrimas de Camavinga han «dejado huella» en el Real Madrid

    La expulsión de Camavinga fue el punto más bajo de una temporada complicada, en la que apenas ha convencido y no tiene un lugar fijo en el once. Pese a ello, el francés mantiene la confianza de sus compañeros y en el vestuario se han cerrado filas. Su tristeza, inusual en uno de los jugadores más alegres del equipo, ha dejado huella.

    Tras secar sus lágrimas, el francés se disculpó en Instagram: «Asumo la responsabilidad. Pido perdón a mi equipo y a todos los madridistas». Su entrenador, Álvaro Arbeloa, lo defendió: «Nadie entiende esta expulsión. Hemos sufrido una injusticia».

  • Estadísticas de Eduardo Camavinga esta temporada

    Intervenciones37
    Partidos de más de 90 minutos7 goles
    Goles2
    Asistencias1
    Tarjetas amarillas2
    Expulsiones1
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