Lágrimas tras la dramática eliminación ante el FC Bayern: una estrella del Real Madrid quedó destrozada

Según se dice, el centrocampista se quedó solo y desconsolado en el vestuario y lloró. Sabía que, en la jugada que pudo ser decisiva, habría sido mejor no tocar el balón y volver a su posición. Tras su falta sobre Harry Kane en el centro del campo, retrasó ligeramente el juego y Vincic le mostró la segunda amarilla cuando el marcador era 3-2 a favor de los españoles.

Con uno menos, el Madrid encajó dos goles más y dijo adiós a sus opciones de título. Varios compañeros criticaron a Vincic y, tras el partido, las protestas acabaron con la expulsión de Arda Güler.