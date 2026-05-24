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¡Lágrimas en el Mundial! Neymar «lloró toda la noche» mientras su esposa, Bruna Biancardi, dormía, tras conseguir su emotiva convocatoria con la selección brasileña
Una noche llena de emociones para la estrella
Durante un acto en São Paulo, Neymar reveló que le costó asimilar su inclusión en la lista final y que pasó la noche en vela, emocionado, viendo vídeos.
«Me fui a dormir a las 6:30 o 7:00 de la mañana, viendo vídeos. No paré de llorar en toda la noche. Mi mujer y mis hijas dormían a mi lado, y yo lloraba con cada vídeo, porque no fue fácil», explicó Neymar, recordando la noche que pasó con Bruna Biancardi y sus hijas.
- AFP
Superar los retos y el peso de la camiseta
Representar a Brasil en otro Mundial tiene un gran peso simbólico para el jugador, especialmente tras las lesiones y dudas de los últimos años. Neymar admitió que la recuperación fue dolorosa, pero gratificante al lograr su meta.
«Fue difícil, fue duro, pero al final mereció la pena. Mereció la pena sentir este cariño, esta emoción, este sentimiento de ser brasileño y de representar a cada uno de vosotros en un Mundial», afirmó el delantero.
Promete darlo todo en el Mundial
Centrado en su preparación física y técnica, Neymar agradeció a sus millones de seguidores. Considera esta convocatoria uno de los momentos más importantes de su vida y promete estar a la altura de la oportunidad brindada por el seleccionador italiano de la Seleção.
«Agradezco a todo Brasil su apoyo, sus ánimos y sus reacciones, que han sido maravillosas. Será un día muy especial, uno que atesoraré para el resto de mi vida», concluyó la estrella.
- Daily Star
Revés por lesión para el líder de la Seleção
Brasil aún no sabe si Neymar llegará a los últimos amistosos previos al Mundial. El veterano delantero es clave para la selección, pero esta lesión muscular ha ensombrecido los últimos preparativos. Neymar sufrió un edema en la pantorrilla derecha durante la derrota 3-0 ante el Coritiba, y aunque trabaja para mantenerse en forma, el momento del problema no podría ser peor, a pocas semanas del torneo.