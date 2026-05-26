¿La WSL será el próximo destino de Alexia Putellas? Se confirma su salida del Barcelona tras ganar dos Balones de Oro, en medio de rumores que la vinculan con equipos ingleses

El Barcelona ha anunciado que Putellas dejará el club al final de esta temporada, tras 14 años en el primer equipo. En un comunicado en su web, el club informa que la centrocampista de 30 años se despedirá el miércoles en un acto en el Spotify Camp Nou.

El club destaca su papel como referente mundial y motor del crecimiento del fútbol femenino. Llegada del Levante en 2012, con 18 años, se ha convertido en una leyenda del fútbol moderno.