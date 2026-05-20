El Barcelona ha confirmado que Fermín ha sido operado con éxito de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, lesión sufrida en la recta final de La Liga. El joven centrocampista se perdió el partido ante el Real Betis, que el Barça ganó 3-1, y fue sustituido en el descanso.

El club emitió un comunicado oficial tras la intervención: «Fermín se ha sometido con éxito a una operación por la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. La intervención se realizó en el Hospital de Barcelona bajo la atención del Dr. Antoni Dalmau Coll y la supervisión de los Servicios Médicos del Club. El tiempo de recuperación se determinará según su evolución».



