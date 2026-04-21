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La venta de entradas para el debut de la selección masculina de EE. UU. en el Mundial va a la zaga de otros partidos
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La venta de entradas para el debut de Estados Unidos en el Mundial en el SoFi Stadium va a la zaga respecto a otros partidos en ese estadio.
Mismo recinto, mismo evento, pero ventas de entradas muy distintas.
Al parecer, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos no genera el mismo interés que sus homólogos que disputarán la Copa Mundial de la FIFA.
Las ventas del partido inaugural de 2026 contra Paraguay, el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, quedan muy por debajo de otros encuentros que se jugarán en el estadio de los Chargers. Así lo indica un documento entregado a los organizadores, que atribuye la menor demanda a varios factores, según The New York Times.
Con fecha del 10 de abril, el documento indicaba que se habían vendido 40 934 entradas para el partido inaugural de Estados Unidos. Para el 15 de junio se habían vendido 50 661 entradas para el Irán-Nueva Zelanda en el mismo estadio, que tiene capacidad para 69 650 espectadores. Aunque estas cifras no incluyen paquetes de hospitalidad ni otras localidades no puestas a la venta al público general, sugieren un interés moderado por la selección estadounidense en casa.
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«No os creáis todo lo que se dice», afirma la FIFA
Un portavoz de la FIFA cuestionó la validez de los datos del documento.
«La venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA sigue siendo sólida, con gran interés en todos los partidos, incluidos los que usted menciona».
El portavoz añadió que el documento «no refleja con exactitud las ventas reales hasta la fecha» y afirmó que «sería engañoso e irresponsable publicar esas cifras como si fueran un hecho».
No obstante, otros datos prácticamente irrefutables indican que la demanda para el partido inaugural de la selección estadounidense podría ser menor de lo previsto. El partido inaugural de la selección estadounidense fue el tercero con mayor precio de entrada durante la primera venta de la FIFA en octubre. Las localidades de Categoría 1 (2730 dólares) y Categoría 2 (1940 dólares) siguen disponibles en varios ciclos de venta. Los precios de otros encuentros han subido desde su lanzamiento, lo que confirma una alta demanda, mientras que los del partido inaugural de Estados Unidos se han mantenido sin cambios.
- AFP
Los altos precios y los anuncios de reventa plantean dudas sobre la demanda
El seguimiento de las existencias, otro indicador de la demanda, sugiere que el interés por el partido de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos contra Paraguay podría estar decayendo. Hace dos semanas había algo más de 2.500 entradas disponibles en el portal de la FIFA; diez días después, aún no se habían vendido más de 2.200, y había miles más en el mercado de reventa.
Aunque el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que ya se han vendido «alrededor» de cinco millones de las 6,7 millones de entradas para el Mundial, la lentitud en la venta del debut de Estados Unidos podría deberse a precios altos y al escaso atractivo del equipo en torneos anteriores.
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¿Y ahora qué?
A dos meses del Mundial, que arranca el viernes 11 de junio, la FIFA probablemente siga liberando entradas para llenar el estadio en el debut de la selección masculina de Estados Unidos.