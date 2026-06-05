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La última mirada de Javier Aguirre: cinco claves antes del partido de México contra Serbia, previo al debut en el Mundial

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A pocos días del debut mundialista ante Sudáfrica, el amistoso contra Serbia da a Javier Aguirre la última oportunidad para definir el once, afinar el ataque y aclarar las dudas sobre Álvaro Fidalgo, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Guillermo Ochoa.

Antes del lleno México-Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, Javier “Vasco” Aguirre rechazó que la ansiedad marque los últimos días antes del debut de El Tri en el Mundial.

Sabe lo que se avecina: la presión de jugar en casa, las expectativas y la delgada línea entre un amistoso útil y uno preocupante. Pese a ello, al preguntarle por el ánimo del grupo, Aguirre respondió con una sola palabra: “esperanzado”.

Sin embargo, el partido contra Serbia es la última oportunidad de probar la alineación titular antes de debutar ante Sudáfrica el 11 de junio. Aguirre aún debe equilibrar ritmo y precaución, sobre todo con jugadores que regresan de lesiones, como Edson Álvarez, Santiago Giménez, César “Chino” Huerta y Alexis Vega.

«El equipo llega en un momento físico muy bueno. Hoy, al ver el vídeo de Serbia, lo confirmé: estamos en nuestro mejor nivel físico, atlético y mental, gracias a las charlas que Imanol Ibarrondo, nuestro preparador mental, ha dado esta semana. Les pregunté y están tan emocionados como yo. Ninguno ha vivido esto y deseamos que llegue ya el momento y comience la fiesta”, agregó.

El buen ambiente en México es real; ahora hay que hacerlo útil.

Ante Serbia, El Tri buscará afinar su ataque, definir roles y darle a Aguirre la última imagen del equipo que podría iniciar en la Copa. No es un amistoso más: es la última prueba antes de la verdadera presión.

Estas son las cinco claves de GOAL para el duelo en Toluca.


  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    ¿De dónde surgirá la chispa ofensiva de El Tri?

    ¿Dependerán los goles de El Tri de la brillantez de Raúl Jiménez y Julián Quiñones? ¿Podría Gilberto Mora, alias Morita, anotar a sus 17 años y convertirse en uno de los goleadores más jóvenes de la historia del Mundial y en el más joven de México en lograrlo?

    Sin embargo, ya no puede superar el récord de Pelé, quien con 17 años y 239 días marcó ante Gales en 1958. Mora nació el 14 de octubre de 2008, así que el 11 de junio de 2026, en el debut contra Sudáfrica, tendrá 17 años y 240 días: un día más que Pelé.

    Sin embargo, la pregunta va más allá de Mora: ¿de dónde surgirá la chispa ofensiva de México?

    Contra Serbia, Aguirre buscará un rendimiento ofensivo que dé confianza a El Tri antes del debut. Los titulares en Toluca deberán convertir la posesión en ocasiones claras.

    En los últimos duelos ante selecciones clasificadas —Portugal, Bélgica, Ghana y Australia—, El Tri promedió 11,5 tiros, cifra interesante, pero ahora debe elevar la calidad de esas ocasiones.

    Contra Serbia debe repetirse ese volumen, pero con mayor acierto. Quien lideren el ataque en Toluca tendrán opciones de estar en el once de Aguirre el 11 de junio.

    • Anuncios
  • Alvaro Fidalgo, MexicoGetty

    Comprender el papel de Álvaro Fidalgo en el equipo

    Antes siquiera de que Álvaro Fidalgo jugara con México, Vega lo elogió, igual que hizo con Quiñones.

    «Son jugadores que marcan una diferencia enorme. Siempre que me enfrenté a Quiñones supe que era muy importante; lleva mucho tiempo en México. Lo mismo con Fidalgo, que definió una época en el América. Nadie duda de su talento», dijo Vega a Fox Sports.

    En el América, su principal valedor fue Jonathan dos Santos. La etapa de Jonathan con la selección tuvo altibajos: a diferencia de Giovani, no acumuló muchos momentos emblemáticos con el Tri. Pero una noche bastó: la final de la Copa Oro 2019 contra Estados Unidos.

    En esa final, Jonathan aportó lo esencial: control, timing y una acción decisiva. Su gol, tras un taconazo de Jiménez, dio el 1-0 a México.

    No se trata de que Fidalgo imite su carrera, sino de que asimile ese rol: dar orden, conectar el medio con la delantera y saber cuándo acelerar.

    Si Fidalgo logra dominar tramos del partido como aquel día Jonathan, su valor quedará claro: no es solo un jugador técnico, sino un hombre capaz de aportar calma a El Tri en momentos tensos.

    Fidalgo necesita minutos para adaptarse a la velocidad, el espacio y la responsabilidad de jugar con México. Después de cinco años en el América, muchos de ellos en el Azteca, podría tener pronto la oportunidad de jugar un Mundial en un estadio que conoce bien, pero ahora con la verde de El Tri.

  • Veljko Paunovic Tigres Leagues Cup 2024MLS Media

    ¿Qué grado de dificultad supondrá esta joven selección serbia?

    Veljko Paunovic regresa a México tras dirigir a Chivas y Tigres en la Liga MX. Domina las complejidades del fútbol mexicano, el ritmo de la liga y el entorno de El Tri. Trae una selección serbia joven, pero se percibe que puede complicar las cosas a México.

    Esta no es la Serbia que muchos imaginan: varios de sus nombres más conocidos no están, lo que le da al partido un tono distinto. Los jugadores serbios buscarán convencer a Paunovic de que merecen un lugar en la próxima convocatoria, y eso puede hacer que el amistoso resulte incómodo.

    Andrija Maksimovic, centrocampista ofensivo capaz de jugar entre líneas, es la gran promesa. Aleksandar Stankovic, del Club Brugge, aporta juventud y responsabilidad en la medular, mientras que Kosta Nedeljkovic aporta velocidad y energía desde atrás.

    Para México la lección es clara: aunque Serbia no trae a sus estrellas, puede poner a prueba a El Tri en aspectos clave de un Mundial: balón parado, balones divididos, duelos físicos, concentración defensiva y transición defensiva.

    Si México domina el balón pero se descuida al perderlo, la juventud y ambición de Serbia pueden complicar más de lo esperado la noche.

  • Mexico v South Korea - International FriendlyGetty Images Sport

    Asuntos pendientes

    Roberto «Piojo» Alvarado y Vega son amigos desde hace años. En Pasadena llegaron al vestuario con sus corridos mexicanos a todo volumen. Su talento, personalidad y bromas se notan en la concentración.

    Su alegría es clave para el grupo, pero los números también cuentan.

    Su aporte no se mide solo en lo intangible: debe reflejarse en goles, asistencias, trabajo defensivo y responsabilidad. Ambos fueron medallistas de bronce en Tokio 2021 y estuvieron en Catar 2022. Ahora, de cara a su segundo Mundial, enfrentan una gran pregunta: ¿podrán ser líderes?

    La respuesta fácil sería “no”, pues ninguno encaja en la imagen tradicional de una voz autoritaria en el vestuario. Sin embargo, el Clausura 2025 de Vega con Toluca mostró que el liderazgo también se ejerce con la pelota: marcó 12 goles y dio 10 asistencias en 21 partidos, clave para el título. Fue hace más de un año, pero recordó por qué lleva la 10 de México.

    En su mejor versión, Vega domina: recibe entre líneas, ataca a los centrales, combina en espacios reducidos y transforma la presión en personalidad. La clave es que esa versión se repita con regularidad.

    Alvarado aporta otro valor. Aguirre admira su entrega, y la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF 2025 contra Canadá lo demostró: su disparo inicial generó el rebote que Jiménez convirtió en gol, pero su labor sin balón fue igual de clave. Emparejado a ratos con Alphonso Davies, retrocedió, cerró espacios y evitó que el sector derecho quedara expuesto ante uno de los jugadores más explosivos de la CONCACAF.

    Ese equilibrio es clave: aporta en la posesión, presiona y realiza el trabajo defensivo que mantiene a México a flote ante rivales complicados.

  • Mexico v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Hasta qué punto se notarán las aportaciones de Alvarado y Vega este verano?

    Pronto lo sabremos. Para ambos, el reto es similar: ya no basta con talento, compenetración o personalidad. En su segunda Copa del Mundo, México necesita que conviertan la experiencia en resultados.

    ¿Hasta qué punto estará dispuesto Aguirre a cambiar el once titular a lo largo de la fase de grupos?

    A estas alturas no se descarta que Guillermo Ochoa sea titular en algún partido de la fase de grupos.

    En 2010, por ejemplo, usó a tres capitanes distintos en la fase de grupos: Rafael Márquez, Gerardo Torrado y Cuauhtémoc Blanco. Modificó las alineaciones según el rival y el momento.

    Ahora, con rivales tan distintos en el grupo —Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia—, podría repetir la fórmula.

    Eso hace que el amistoso contra Serbia sea clave. Su once inicial y sus cambios en Toluca nos darán más pistas sobre sus planes.

    Otra titularidad de Guillermo Martínez en la delantera podría darle más minutos en el Mundial; una gran actuación de Fidalgo cambiaría el centro del campo, y un buen partido de Alvarado o Vega daría confianza a Aguirre en la generación de Tokio.

    El amistoso contra Serbia no lo dirá todo, pero debería mostrar cuánto falta para que Aguirre defina su once antes del 11 de junio.

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